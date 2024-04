È un giorno triste per tutti gli utenti appassionati di modding, quella pratica amata da molti di noi che ci permette di ridare vita ad un dispositivo quando ormai il suo produttore non lo supporta più perde un pezzo importante della propria storia: uno dei progetti di custom ROM più famoso, diffuso e apprezzato chiude i battenti, si tratta della Pixel Experience.

Molti tra voi che ci seguite si saranno sicuramente cimentati, almeno una volta, in pratiche di modding, magari installando sul proprio smartphone proprio qualche versione della Pixel Experience. Il progetto in questione è nato ne 2017, quando per stessa ammissione del suo fondatore, il panorama degli smartphone era completamente diverso da quello odierno.

C’è stato un tempo infatti in cui il modding rappresentava l’unica possibilità, per gli utenti fissati con le prestazioni, di avere tra le mani uno smartphone utilizzabile; in passato infatti diversi produttori inondavano il mercato di dispositivi che, oltre a non ricevere alcun supporto, non vantavano prestazioni adeguate. Proprio per questo motivo in molti si rivolgevano alle custom ROM, software di terze parti in grado non solo di ridare vita allo smartphone di turno, ma anche di mantenerlo aggiornato nel tempo grazie ai costanti sforzi degli sviluppatori.

Come anticipato, Josè Henrique, fondatore del progetto Pixel Experience, ha annunciato tramite il sito ufficiale la fine definitiva dei lavori del proprio team; di seguito il messaggio:

Dear PixelExperience Users,

It is with a feeling of gratitude that I share important information with you today. After much reflection, I made the decision to complete the development of PixelExperience.

The project was created by me in 2017, in a completely different scenario from what we live in today. Today, after almost 6 years, I made the difficult decision to end development.

This project has been an incredible journey filled with innovation, collaboration, and unwavering dedication from both the team and the community. From the inception of PixelExperience, our goal has always been to provide users with a seamless, customizable, and feature-rich Android experience, tailored to a wide array of devices.

As we bid farewell to active development, I want to express my deepest appreciation to every member of our community, testers, contributors, and all supporters. Your passion and commitment have been the driving force behind every milestone we’ve achieved.

PixelExperience website will remain available. This means you will still have access to download older builds.

Thank you for being a part of this remarkable journey.

Warm Regards,

jhenrique09

Owner, PixelExperience Project