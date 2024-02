I dispositivi Fire TV Stick di Amazon possono essere modificati dagli utenti in modo che siano in grado di eseguire applicazioni di terze parti, come ad esempio gli emulatori e strumenti per pulire la cache delle app installate.

Ora sembra che Amazon abbia preso dei provvedimenti per reprimere la pratica del modding sul dispositivo, in quanto alcune app di terze parti non funzionano più.

Amazon rilascia un aggiornamento anti-modding sui dispositivi Fire TV Stick

Secondo quanto riportato da AFTVnews sembra che Amazon abbia rilasciato un nuovo aggiornamento per i suoi dispositivi di streaming basati su Fire OS, il quale sta impedendo il funzionamento di più app di terze parti.

Nello specifico sembra che l’azienda abbia bloccato la possibilità per le app Fire TV di stabilire connessioni ADB locali e quindi di eseguire comandi ADB per accedere ai controlli software e alle impostazioni che normalmente non sono disponibili per gli utenti.

Stando a quanto riferito questa modifica è presente nell’aggiornamento 7.6.6.9 di Fire TV per dispositivi Fire OS 7, come Fire TV Stick e Fire TV Cube, e nell’aggiornamento 8.1.0.3 per dispositivi Fire OS 8, come Fire TV Stick 4K e Fire Stick TV 4K Max.

Tuttavia questo aggiornamento non impedisce ai dispositivi esterni come computer o smartphone di stabilire una connessione ADB con Fire TV.

Secondo quanto riferito Amazon avrebbe dichiarato di aver implementato un aggiornamento software per proteggere la sicurezza del cliente, ma il vero motivo sembra un altro.

Molte delle app che ora non funzionano più consentono agli utenti di sostituire la home page ufficiale di Fire TV dove Amazon inserisce gli annunci pubblicitari, quindi è probabile che il colosso dell’e-commerce abbia voluto tutelare i propri profitti.

Al momento non è noto se anche i modelli Fire TV con Fire OS 6 o Fire OS 5 riceveranno questa “novità”, ma sembra probabile che succederà.

