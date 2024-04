Nella freddissima Helsinki, si è da poco concluso l’evento di lancio europeo con cui OnePlus ha presentato ufficialmente il nuovo OnePlus Pad Go e l’esclusivo OnePlus Watch 2 Nordic Blue edition, dispositivi che arricchiscono la linea di prodotti IoT del produttore cinese.

Il primo dispositivo è un tablet Android (il secondo del produttore cinese) che arriva sul mercato europeo (e in Italia) a distanza di sei mesi dal lancio originario sul mercato indiano. Il secondo dispositivo è un’edizione speciale, esclusiva per il mercato europeo, di uno dei più apprezzati e meglion riusciti (finora) smartwatch con Wear OS. Scopriamo tutti i dettagli.

OnePlus Pad Go: il tablet “economico” e bello secondo OnePlus

Con OnePlus Pad Go, OnePlus amplia in Europa la propria offerta nel segmento dei tablet Android. L’ultimo arrivato è un dispositivo che riprende quanto di buono fatto dal fratello maggiore OnePlus Pad ma lo porta sulla fascia medio-bassa del mercato.

Ciò si percepisce da vari aspetti come il pannello (sempre IPS e con lo stesso formato in 7:5 ma più piccolo, meno definito, luminoso e fluido), il SoC (un Helio G99, sempre di MediaTek ma molto meno performante del Dimensity 9000), le memorie più lente, il comparto fotografico meno spinto, un comparto connettività orfano del GPS e con il supporto a uno standard Wi-Fi meno recente e in ultimo dalla batteria, meno capiente (8000 mAh) e in grado di ricaricarsi solo a 33 W.

Positiva invece la presenza di uno slot per una Nano-SIM fisica: qua, infatti, abbiamo la connettività 4G (a differenza del fratello maggiore). OnePlus Pad Go arriva sul mercato con a bordo la OxygenOS 13.2 basata su Android 13 ma dovrebbe aggiornarsi ad Android 14 nei prossimi mesi.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del OnePlus Pad Go.

Dimensioni: 255,1 x 188 x 6,9 mm

x x Peso: 532 grammi

Display: IPS LCD da 11,35″ (1720 x 2408 pixel, in 5:7) con refresh rate a 90 Hz

da (1720 x 2408 pixel, in 5:7) con refresh rate a SoC: MediaTek Helio G99 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G57 MC2

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 GB di RAM (LPDDR4X), 128 GB di spazio di archiviazione (UFS 2.2)

di RAM (LPDDR4X), di spazio di archiviazione (UFS 2.2) Fotocamera posteriore: 8 MP

Fotocamera anteriore: 8 MP

Reti mobili e Connettività: 4G , Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.2 , USB-C

, (802.11 ac), , Lettore delle impronte digitali: non presente

Batteria: 8000 mAh , ricarica rapida cablata a 33 W

, ricarica rapida cablata a Sistema operativo: OxygenOS 13.2 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del OnePlus Pad Go, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Previous Next Fullscreen

Disponibilità, prezzo e promo lancio di OnePlus Pad Go

Il “nuovo” OnePlus Pad Go è disponibile all’acquisto in Italia da oggi, nella sola colorazione Twin Mint e nella sola configurazione 8+128 GB, al prezzo consigliato di 329 euro sullo store ufficiale del produttore cinese.

Acquista OnePlus Pad Go su oneplus.com

L’acquisto del tablet, a partire dal 23 aprile, consentirà di ricevere uno sconto di 30 euro sul prezzo di listino (prezzo finale pari a 299 euro). OnePlus aveva lanciato in precedenza la promo Early Bird (disponibile sul sito del produttore cinese dal 17 al 22 aprile 2024) che prevedeva un deposito di un euro per beneficiare di uno sconto immediato di 30 euro: coloro che hanno colto l’opportunità dell’offerta Early Bird, riceveranno quindi 60 euro di sconto.

OnePlus Watch 2: arriva la variante Nordic Blue

Al netto di questo tablet di fascia medio-bassa, OnePlus ha sfruttato l’evento di Helsinki per presentare un’edizione speciale di OnePlus Watch 2, chiamata Nordic Blue e ispirata alla bellezza e all’estetica del design scandinavo. Queste le parole di Bango Liu, CEO di OnePlus Euope:

“La nostra strategia di prodotto è incentrata sulla creazione di un ecosistema potente e interconnesso di dispositivi OnePlus di alta qualità, che includa smartphone, tablet, wearables e dispositivi audio. L’Europa rappresenta una regione chiave in questa strategia a lungo termine e ci impegniamo a fornire alla nostra community un’esperienza d’uso olistica, veloce e fluida. L’aggiunta del nuovo OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition sottolinea l’importanza della regione europea e il nostro impegno a fornire prodotti rilevanti a livello locale. Con l’espansione della nostra offerta di tablet con il OnePlus Pad Go, rafforziamo ulteriormente la nostra missione di rendere la grande tecnologia accessibile a tutti“.

Specifiche tecniche di OnePlus Watch 2: Dimensioni: 47 x 46,6 x 12,1 mm

x x Peso: 49 grammi (senza cinturino), 80 grammi (con cinturino in gomma fluorurata)

(senza cinturino), (con cinturino in gomma fluorurata) Materiali: acciaio inossidabile (telaio), vetro zaffiro (2.5D, fronte), plastica e fibra di vetro (retro)

(telaio), (2.5D, fronte), e (retro) Certificazioni: IP68 , MIL-STD-810H , 5 ATM

, , Display: AMOLED da 1,43″ (466 x 466 pixel) con Always-on Display

da (466 x 466 pixel) con Always-on Display SoC: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4 nm) con MCU BES2700BP

(4 nm) con MCU Memorie: 2 GB di RAM, 32 GB di spazio di archiviazione (eMMC)

di RAM, di spazio di archiviazione (eMMC) Connettività: Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 5.0 , NFC , GPS (L1+L5)

(802.11 a/b/g/n), , , (L1+L5) Sensori: accelerometro , giroscopio , barometro , bussola , battito cardiaco , SpO2

, , , , , Funzionalità: pagamenti , chiamate Bluetooth , app di terze parti , monitoraggio della salute , monitoraggio del fitness

, , , , Batteria: 500 mAh , ricarica a 7,5 W (con basetta di ricarica proprietaria)

, ricarica a (con basetta di ricarica proprietaria) Autonomia: fino a 12 giorni

Sistema operativo: WearOS 4 + RTOS

Le differenze rispetto al “classico” OnePlus Watch 2 si concentrano tutte sul fronte estetico: in primis, troviamo un nuovo cinturino in “pelle ibrida” (mix tra gomma fluorurata e vera pelle); in secondo luogo, il display è circondato da una cornice con sfumature di blu e bianchi luminosi; in terzo luogo, troviamo un quadrante GMT bicolore esclusivo (rievoca i classici cronometri GMT marini) che si adatta perfettamente alla cornice attorno al display.

Previous Next Fullscreen

Disponibilità, prezzo e promo lancio di OnePlus Watch 2 “Nordic Blue edition”

Il nuovo OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale del produttore cinese, dove viene proposto al prezzo di 379 euro, 50 euro in più rispetto alla versione standard, acquistabile a 329 euro nelle colorazioni Black Steel e Radiant Steel.

Acquista OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition sul sito oneplus.com

OnePlus ha messo a punto alcune promozioni per spingere le vendite dello smartwatch: