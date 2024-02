Oggi torniamo a parlare di orologi intelligenti e lo facciamo con un prodotto davvero dirompente, Oneplus Watch 2. Rispetto a tutti gli altri dispositivi attualmente in commercio può fregiarsi di un vantaggio competitivo notevole: nonostante si tratti di uno smartwatch puro, cioè con tutte le funzionalità intelligenti e di espansione dello smartphone, mette in campo un’autonomia sorprendente, non costringere a sacrifici nel monitoraggio della salute e nell’utilizzo smart, richiedendo all’utente di ricaricarlo solamente una volta a settimana.

Il segreto di OnePlus Watch 2 risiede in una soluzione tecnica brillante, di cui vi parleremo all’interno di questa recensione, una vera rivoluzione per il mondo di WearOS.

Design e qualità costruttiva

A livello di design e qualità costruttiva, Oneplus Watch 2 si presenta come un orologio gradevole e costruito senza rinunce sui materiali, troviamo infatti acciaio inossidabile per la scocca e un vetro protettivo in cristallo di zaffiro. Ottimo anche il trattamento oleofobico, così come il click dei due tasti presenti sulla parte destra; in alto troviamo una corona che purtroppo non è rotabile, in basso un tasto multifunzione programmabile a scelta dall’utente. Nella parte della scocca a contatto con il polso trovano posto i sensori per il monitoraggio delle attività quotidiana e il sensore cardio, presente anche un’apertura in corrispondenza dell’altoparlante e del microfono, due elementi che consentono di gestire le chiamate in vivavoce.

Le dimensioni non sono esagerate, ed il peso è di 49 grammi senza cinturino che diventano 80 con quello in dotazione in silicone. A proposito del cinturino segnaliamo che ha un passo standard da 22 mm e può essere sostituito con alternative di terze parti, risulta comunque comodo, non fa sudare troppo il polso e ha una lunghezza sufficiente per coprire diverse larghezze del polso.

Garantita la resistenza ad acqua e polvere IP68 e alla pressione di 5 ATM, inoltre Oneplus è riuscita ad ottenere il grado MIL-STD810H che ne certifica la resistenza alle condizioni estreme.

Il display è un Amoled a 60 Hz da 1,43 pollici con un picco di luminosità di 1000 nits e una risoluzione di 466 x 466 pixel, non manca anche il sensore di luminosità. La qualità del pannello è elevata, mentre la leggibilità all’aperto è buona ma non raggiunge il livello di Samsung Galaxy Watch 6 Classic che al momento risulta il migliore per il mondo WearOS.

Il segreto di OnePlus Watch 2 sull’autonomia

Il segreto di Oneplus Watch 2 è una idea molto particolare e geniale, cioè quella di equipaggiare lo smartwatch con due piattaforme hardware, cioè un chip a basso consumo BES2700 e un SoC Snapdragon Wear 5 e due sistemi operativi, che vengono eseguiti contemporaneamente ed attivati in base alle richieste dall’utente, WearOS e RTOS (cioè il sistema operativo molto semplice e snello che solitamente troviamo a bordo degli smartwatch ibridi).

In maniera completamente silente e automatica il sistema sceglierà se attivare una determinata richiesta su Wear OS oppure su RTOS, da fuori non ci si accorgerà di nulla e il gran lavoro di Oneplus è stato proprio quello di coniugare i due sistemi operativi in modo completamente fluido, senza che l’utente si renda conto di tutti i passaggi che avvengono in background.

Per esempio si potrà passare dalla home screen che viene eseguita da RTOS alla schermata delle notifiche in cui entra in gioco WearOS, per poi avviare il tracking di una attività sportiva in cui funzionerà nuovamente RTOS, infine aprire il Play Store ed installare WhatsApp, un’operazione che è possibile svolgere solamente con gli smartwatch puri.

L’orologio è progettato per eseguire tutte le funzioni possibili su RTOS (monitoraggio salute, home screen, tracking sport, chiamate, UI) e ricorrere a WearOS solo quando è necessario (rispondere alle notifiche, eseguire applicazioni), in questo modo viene massimizzato il rendimento energetico. In alternativa l’utente può anche scegliere di attivare una modalità risparmio energetico in cui WearOS non verrà attivato e tutte le funzioni saranno affidate a RTOS, in questo caso ovviamente ci saranno delle limitazioni su alcune funzionalità.

Mediamente siamo riusciti a coprire circa 6 giorni completi con monitoraggio attivo della salute e sonno, con anche un paio di attività sportive tracciate con GPS per un totale di circa 1h30 min. In modalità risparmio energetico, invece, OnePlus dichiara circa una dozzina di giorni di autonomia.

Notevole infine la ricarica, avviene in 60 minuti da 0 a 100% ma già in 20 minuti saremo al 40%, fin che mai per una giornata piena.

Scheda tecnica di OnePlus Watch 2

A bordo di OnePlus Watch 2 come già detto troviamo due processori, lo Snapdragon W5 e il BES2700, uniti a 32 GB di ROM e 2 GB di RAM, a completare la dotazione hardware ci sono accelerometro, giroscopio, magnetometro, barometro, WiFi, Bluetooth, NFC, posizionamento a doppia frequenza L1+L5 e 500 mAh di modulo batteria.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute e dello sport, possiamo fare affidamento su sensore cardio e pulsossimetro ottico. In tutto ciò non è prevista una versione cellular, cioè con supporto e-SIM dello smartwatch, peccato.

Funzionalità

Come già detto OnePlus Watch 2 è uno smartwatch WearOS, non ci sono quindi virtualmente limitazioni alle funzionalità, espandibili attraverso le numerose applicazioni disponibili sul Play Store. Si possono dunque gestire completamente le notifiche (leggere il testo, rispondere vocalmente o tramite tastiera) è possibile richiamare l’assistente di Google, avviare o rispondere ad una chiamata in vivavoce (lo smartphone deve sempre essere connesso via BT), sfruttare la suite di applicazioni Google per WearOS (Gmail, Maps, Keep, Calendar ecc.), ascoltare musica tramite le diverse piattaforme di streaming, si possono installare app di terze parti per lo sport come Strava, Komoot, My FitnessPal, Google Fit, OutdoorActive e moltissimo altro.

Salute e sport

OnePlus Watch 2 arriva con una buona suite di servizi preinstallati per il monitoraggio della salute e dello sport. Per quanto riguarda le attività quotidiane avremo un resoconto su cardio h24, saturazione dell’ossigeno, calorie, passi, stress e qualità del sonno. Tutte le informazioni sono visualizzabili sullo schermo dell’orologio oppure sull’app companion OHealth, compatibile solo con gli smartphone Android.

I dati raccolti sono piuttosto precisi e vengono organizzati in una grafica gradevole e chiara, non ci sono però particolari statistiche di lungo periodo o analisi più approfondite dello stato di salute o del recupero post attività.

Venendo allo sport l’app di gestione consente di tracciare innumerevoli diverse attività oltre a permettere di crearne una personalizzata scegliendo quali dati raccogliere. C’è un particolare focus sulla corsa, sul badmington, sci e tennis, che oltre ai dati canonici, forniscono un resoconto dettagliato con metriche specifiche per lo sport. Abbiamo testato la corsa che suggerisce la qualità della performance analizzando l’oscillazione verticale, il rapporto tra oscillazione e falcata, la lunghezza della falcata, il bilanciamento tra gli appoggi, il tempo di appoggio, qualità del recupero cardiaco e VO2 Max.

Anche per il monitoraggio dello sport insomma OnePlus Watch 2 sa il fatto suo, seppur non raggiunga per estensione di funzionalità gli sportwatch puri, che in particolare consentono di programmare nei dettagli delle sessioni personalizzate di allenamento.

In conclusione

OnePlus Watch 2 viene proposto a 349 Euro di listino, fino a stasera (26 febbraio), tuttavia, potrete portarvelo a casa con un bello sconto, semplicemente iscrivendovi sul sito OnePlus. È un orologio che cambia le regole del gioco, autonomia prolungata e WearOS non erano mai andati d’accordo, da adesso le cose cambiano, brava OnePlus!

