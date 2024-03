Lo scorso 26 febbraio, Google ha annunciato una serie di novità software che hanno coinvolto l’intero ecosistema Android, incluse alcune novità per gli spin-off Android Auto e Wear OS.

Tra le novità relative a Wear OS, sistema operativo che gira a bordo degli smartwatch, una riguardava le indicazioni sul trasporto pubblico all’interno di Google Maps: ad alcune settimane di distanza, questa funzionalità sembra ora essere ampiamente disponibile.

Google Maps: indicazioni sui mezzi pubblici anche per Wear OS

A qualche settimana di distanza dall’annuncio ufficiale, Google Maps nella sua versione per Wear OS si arricchisce di una funzionalità già presente da tempo nella controparte per smartphone dell’apprezzatissima app per mappe e navigazione: le indicazioni sul trasporto pubblico.

Gli utenti possono ora fare affidamento esclusivamente sul proprio smartwatch quando sono in movimento e consultare le indicazioni turn-by-turn oltre agli orari di partenza dei mezzi di trasporto pubblico (come autobus, treni e traghetti).

Quando la funzionalità è disponibile, una volta che si andrà a cercare un luogo da raggiungere o si andrà a selezionare una destinazione recente, comparirà la nuova opzione per la navigazione con i mezzi pubblici. Selezionata questa opzione verranno mostrati i possibili percorsi oppure un percorso “consigliato”: selezionato un percorso tra quelli proposti, verrà avviata la navigazione.

Si può anche visualizzare un elenco con l’intero percorso, passo dopo passo, fino alla destinazione, e vi è un tasto apposito per visualizzare la mappa in tempo reale. Tornando al quadrante durante la navigazione coi mezzi pubblici, invece, verrà mostrata in basso un’icona (a forma di treno) per ritornare immediatamente all’app di Google Maps.

La funzionalità arriva dopo un aggiornamento dell’app

La funzionalità di navigazione con indicazioni sul trasporto pubblico è in fase di distribuzione graduale all’interno di Google Maps per Wear OS a partire dalla versione 11.119.0702.W dell’app.

Ammesso che non abbiate attivo l’aggiornamento automatico delle app (che comunque si aggiornano quando l’orologio è in carica e connesso a una rete Wi-Fi), potete verificare l’eventuale presenza di un aggiornamento per l’app tramite il Google Play Store: basterà aprire l’app dello store, entrare nella sezione “Le mie app” ed effettuare un tap su “Aggiorna”.

Potrebbero interessarti anche: Google dona a Wear OS un motore di sintesi vocale più veloce e Migliori smartwatch con e senza Wear OS