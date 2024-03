L’app Shazam ha da poco ricevuto un aggiornamento che rinnova l’app Wear OS. Il servizio di riconoscimento della musica di proprietà di Apple ora è in grado di identificare i brani direttamente dallo smartwatch, senza bisogno dell’app Shazam sullo smartphone collegato.

Shazam ora riconosce i brani dallo smartwatch senza bisogno dello smartphone

I brani identificati ora si sincronizzano istantaneamente sui propri dispositivi in ​​tempo reale, inoltre Shazam può essere utilizzato anche offline, poiché in questo caso salva l’audio acquisito per riconoscerlo quando il dispositivo tornerà online.

In precedenza l’app iniziava ad ascoltare all’avvio, mentre ora è necessario toccare l’icona dell’app per far partire l’identificazione della canzone.

Scorrendo verso il basso dalla schermata principale l’app mostra tre sezioni: l’ultimo brano riconosciuto con il titolo e l’autore con la possibilità di accedervi toccando la pillola, la possibilità di accedere alle informazioni sull’artista e l’opzione per effettuare il logout se si è effettuato l’accesso.

Previous Next Fullscreen

Nei test effettuati il riconoscimento dei brani sembra essere diventato più accurato rispetto a prima, ma purtroppo non sono disponibili complicazioni Wear OS o Tile per il riconoscimento con un solo tocco.

Al momento è possibile aggiungere l’icona dell’app al quadrante, ma una volta avviata è comunque necessario toccare l’icona all’interno dell’app affinché l’identificazione del brano inizi.

La versione 14.18 di Shazam per Wear OS è in distribuzione tramite il Play Store di Google è può essere scaricata attraverso il badge sottostante.

Leggi anche: Migliori smartwatch con e senza Wear OS | Marzo 2024