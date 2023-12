Dopo una lunga attesa, finalmente gli smartwatch di Mobvoi riceveranno l’aggiornamento a Wear OS 3, la penultima versione del sistema operativo di Google per dispositivi indossabili. Lo ha annunciato la stessa azienda cinese, specificando che il roll-out partirà entro il 25 dicembre e richiederà 1-2 mesi per raggiungere tutti gli utenti.

Gli smartwatch TicWatch di Mobvoi sono pronti a ricevere il tanto atteso aggiornamento a Wear OS 3

I modelli interessati sono TicWatch Pro 3 GPS, TicWatch Pro 3 Ultra, TicWatch Pro 3 Ultra GPS, TicWatch Pro 3 LTE e TicWatch E3. Si tratta certamente di una buona notizia per gli utenti Mobvoi, che da tempo attendevano questo update promesso da diversi mesi.

Per Mobvoi si tratta di un aggiornamento complesso, che ha richiesto la riscrittura di gran parte del software per adattarlo all’architettura particolare dei suoi dispositivi, basati sul chip Snapdragon Wear 4100 di Qualcomm e su un coprocessore proprietario. Un lavoro lungo e meticoloso, che ha inevitabilmente dilatato i tempi di rilascio. Di seguito trovate le parole dell’azienda che danno una spiegazione ufficiale in merito a questa vicenda:

I dispositivi che riceveranno questo aggiornamento sono alimentati dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e dal coprocessore di Mobvoi. L’intricata natura di questo aggiornamento ha richiesto al team di ingegneri di costruire un’architettura completamente nuova, paragonabile allo sviluppo di una nuova struttura software per il sistema Wear OS 3.

L’azienda aveva già portato Wear OS 3 sul modello TicWatch Pro 5 uscito nella prima metà di quest’anno, ma i possessori di modelli precedenti erano rimasti con un pugno di mosche. L’attesa si è protratta per quasi 14 mesi dal lancio del sistema operativo aggiornato, destando parecchie lamentele negli utenti Mobvoi.

Ora Wear OS 3 è finalmente in dirittura d’arrivo su TicWatch Pro 3 e TicWatch E3, anche se potrebbero volerci fino a due mesi affinché tutti ricevano la notifica di aggiornamento. Meglio tardi che mai, ma è indubbio che Mobvoi abbia perso parecchia fiducia e credibilità presso i suoi clienti per la lentezza nel mantenere le promesse.

Per di più, la concorrenza non è rimasta a guardare: Samsung aggiornerà a breve i loro smartwatch a Wear OS 4, mentre Google ha già aggiornato i propri Pixel Watch all’ultimissima versione presentata nel corso del Google I/O 2023. Non è chiaro se e quando Mobvoi riuscirà a stare al passo con Wear OS 4, visti i precedenti. Al momento l’azienda non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Ad ogni modo, è positivo che modelli popolari ed economici come il TicWatch E3 (che potete acquistare in offerta a soli 105 euro su Amazon) riceveranno finalmente Wear OS 3, il che garantirà loro un supporto software più a lungo termine e un’esperienza utente migliorata sotto diversi aspetti.

Nel complesso, la vicenda evidenzia le difficoltà di molti produttori di smartwatch con sistemi proprietari nel tenere il passo degli aggiornamenti software di Wear OS. Google detta i tempi, rilasciando nuove major release annuali, e per aziende più piccole come Mobvoi è complicato stare al passo. Sembrano più che mai necessarie più risorse e un maggior coordinamento con il colosso di Mountain View.

Il ritardo nel porting di Wear OS 3 su TicWatch dimostra anche l’impegno richiesto per ottimizzare a fondo il software e l’hardware di uno smartwatch. Non basta un semplice aggiornamento OTA, ma è necessario riscrivere molto codice e testare a fondo le prestazioni del sistema, un processo che le aziende più grandi riescono a gestire indubbiamente meglio.

