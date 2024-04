Nelle ultime ore sul social network cinese weibo sono apparse alcune indiscrezioni riguardanti due future serie di smartphone di altrettanti produttori asiatici, ci riferiamo alla gamma Huawei Nova 13 e a OPPO Reno 12; per quanto la seconda sia già stata protagonista di alcune timide fughe di notizie, la prima serie fa la sua prima apparizione nei rumor del settore. Scopriamo insieme le informazioni condivise.

Trapelano i primi dettagli sulla prossima serie Huawei Nova 13

Partiamo con l’azienda che, fino a qualche anno fa, destava le preoccupazioni di tutti i produttori di smartphone, salvo poi inciampare in alcune controversie con gli Stati Uniti che hanno segnato un lento ma inesorabile declino; tuttavia negli ultimi tempi sembra che Huawei sia sulla strada del ritorno.

L’azienda ha lanciato la serie Nova 12 sul finire dello scorso anno in Cina e, dopo qualche mese, gli smartphone in questione sono arrivati anche nel Bel Paese; come spesso accade, gli occhi degli appassionati del settore sono già rivolti alle future generazioni di telefoni, ed è per questo che iniziano a trapelare le prime informazioni sulla futura serie Huawei Nova 13.

Secondo quanto condiviso dal leaker Smart Pikachu sul social network cinese weibo, tutti i telefoni della gamma dovrebbero poter vantare il supporto alla connettività 5G, caratteristica che l’attuale serie non ha visto che Nova 12 SE si ferma al 4G. Per quel che riguarda le caratteristiche sotto il cofano, sembra che l’azienda possa adottare il nuovo chipset Kirin 9010, che ha recentemente debuttato sulla serie Huawei Pura 70 giusto qualche giorno fa.

Passando ai display, pare che gli smartphone della gamma avranno saranno dotati di pannelli curvi su quattro lati con risoluzione 1,5K, mentre per quel che concerne il comparto fotografico c’è la possibilità che l’azienda implementi una configurazione della fotocamera posteriore con obiettivo periscopico e supporto per l’apertura variabile, anche se il focus dovrebbe essere posto sul comparto fotografico anteriore che dovrebbe includere una doppia fotocamera frontale.

Infine sembra che gli smartphone della serie Huawei Nova 13 supporteranno la tecnologia di comunicazione satellitare Beidou bidirezionale, così da permettere agli utenti di inviare e ricevere messaggi tramite i satelliti Beidou, anche in aree prive di copertura di rete. Al momento non ci sono altri dettagli, considerando che i nuovi smartphone potrebbero fare il loro debutto verso la fine del secondo trimestre dell’anno in corso, non mancheranno ulteriori informazioni nel prossimo futuro.

Spuntano le specifiche chiave della serie OPPO Reno 12

Passiamo ora alla seconda gamma di smartphone protagonisti degli ultimi rumor, i dispositivi della futura serie OPPO Reno 12 sono già stati interessati da alcune indiscrezioni, rispettivamente a gennaio e a febbraio di quest’anno ma, nelle ultime ore, sono stati condivisi ulteriori dettagli sul social network cinese weibo.

Innanzitutto c’è una sorta di “conferma” del fatto che la famiglia di smartphone dovrebbe essere composta da due dispositivi, OPPO Reno 12 e OPPO Reno 12 Pro, che dovrebbero essere rispettivamente alimentati dai chipset MediaTek Dimensity 8300 e Dimensity 9200 Plus (per confronto gli attuali Reno 11 e Reno 11 Pro sono dotati di chipset Dimensity 8200 e Snapdragon 8+ Gen 1).

I due smartphone presenteranno alcune differenze anche per quel che concerne i display, nello specifico la risoluzione del pannello del fratello minore dovrebbe fermarsi al FHD+, mentre la variante Pro dovrebbe poter contare su un display con risoluzione 1,5K; entrambi gli schermi però dovrebbero essere dotati di microcurvatura su tutti e quattro i lati, di un telaio centrale in plastica e di un pannello posteriore in vetro.

Passando al comparto fotografico, entrambi gli smartphone dovrebbero poter vantare un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2x ed entrambi dovrebbero avere il supporto per la ricarica rapida da 80 W.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni, considerando che l’attuale gamma è stata presentata nel mese di giugno dello scorso anno in Cina, è plausibile che anche la futura serie OPPO Reno 12 possa avere tempistiche simili; non ci resta che attendere ulteriori informazioni al riguardo.

In copertina Huawei Nova 12