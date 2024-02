Nel corso delle ultime settimane in rete hanno iniziato a prendere piede le indiscrezioni riguardo la prossima serie OPPO Reno 12 il cui lancio è previsto nei prossimi mesi e del quale stiamo riuscendo a delineare, un leak dopo l’altro, un quadro generale delle specifiche tecniche dei dispositivi.

Nelle scorse ore una nuova fuga d’informazioni ha rivelato nuovi dettagli sulle caratteristiche della serie nonché il presunto mese di lancio. Scopriamoli insieme.

Nuove anticipazioni sulla serie OPPO Reno 12, emergono dubbi sul processore

Qualche settimana fa, OPPO Reno 12 e 12 Pro, questi i nomi dei due smartphone che comporranno la serie di fascia medio-alta dell’azienda, sono stati oggetto di un leak del noto Digital Chat Station il quale ne aveva svelato la scelta del processore per uno dei modelli, presumibilmente la variante Pro, che sarebbe ricaduta sul Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Come anticipato, un nuovo leak – a opera dell’informatore conosciuto sul web come MSPowerUser – ha investito la serie OPPO Reno 12 a causa dell’accidentale diffusione online di un documento a uso interno dell’azienda nella quale emergono alcune tra le specifiche chiave dei due smartphone.

Partiamo dal fratello maggiore OPPO Reno 12 Pro in cui nasce la prima incongruenza d’informazioni tra i due leak: mentre Digital Chat Station paventava l’uso dello Snapdragon 8 Gen 2, MSPowerUser suggerisce che lo smartphone adotterà un processore Mediatek Dimensity 9200 (nome in codice MTK DX-2), CPU top di gamma dell’azienda per il 2023 con processore produttivo a 4 nanometri.

Ad affiancarlo dovrebbero trovare posto 12 GB di RAM e opzioni di memoria interna da 256 e 512 GB.

Capitolo display: Reno 12 Pro dovrebbe sfoggiare un ampio pannello da 6,7 pollici OLED con refresh rate da 120 Hz e vetro posteriore curvo ai bordi, un trend sempre più prominente nell’industria.

Il comparto multimediale dovrebbe essere così composto: sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, secondario sempre da 50 MP e zoom ottico 2x, infine sensore ultragrandangolare da 8 MP. Frontalmente dovrebbe trovare posto un sensore da 50 MP con autofocus laser.

Internamente lo smartphone dovrebbe poter contare su una capiente batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 67 Watt.

Spostandoci sul modello base, OPPO Reno 12 dovrebbe differire rispetto alla variante Pro nella scelta del processore del quale si conosce solo la provenienza, Mediatek, e il nome in codice (MTK 24M) in attesa di apprendere maggiori dettagli nelle prossime settimane.

Il comparto fotografico dovrebbe essere pressoché identico fatta eccezione per il sensore anteriore al quale mancherà l’autofocus.

Come accennato, nel documento interno si apprende anche il presunto mese di lancio ovvero Giugno 2024. Ricordiamo come sempre che è bene prendere le suddette informazioni con le pinze, trattandosi di indiscrezioni che, in particolar modo, riguardano decisioni interne all’azienda la quale potrebbe scegliere di cambiare le componenti dei due smartphone nonché il periodo di lancio nel corso dei prossimi mesi.

Tutto tace sul fronte del design e delle colorazioni nonché sul capitolo prezzi.

Sarà interessante capire quale processore deciderà di adottare OPPO per la serie Reno 12, se un modello Mediatek – come affermato dal documento interno – o Qualcomm, come suggerito dal precedente leak. Ne sapremo sicuramente di più nel corso delle settimane; noi – dal canto nostro – continueremo ad aggiornarvi qualora dovessero emergere ulteriori informazioni.

