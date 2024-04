Un po’ a sorpresa e senza alcun grande evento di presentazione, Huawei ha da poco ufficializzato in Cina la nuova serie Huawei Pura 70. La nuova famiglia di smartphone top di gamma è costituita da quattro diversi modelli, abbastanza simili tra di loro.

Messa ufficialmente da parte la serie Huawei P, l’azienda cinese ha tolto il velo su quelli che saranno i primi dispositivi top di gamma della nuova generazione: Huawei Pura 70, Huawei Pura 70 Pro, Huawei Pura 70 Pro+ e Huawei Pura 70 Ultra sono tutti caratterizzati da una nuova estetica, chiamata Vane Design, che punta tutto sulle prestazioni fotografiche dei tre sensori posti in un comparto fotografico dalla forma triangolare.

Sebbene Huawei non abbia rilasciato dettagli precisi sul SoC dei nuovi dispositivi, possiamo dare per certo che gli smartphone arrivano sul mercato (ad eccezione del modello base) con il nuovo Kirin 9010, una versione potenziata del Kirin 9000s che troviamo a bordo della serie Mate 60. Si tratta di una CPU octa-core fino a 2,3 GHz e GPU proprietaria Huawei Maleeon 910, la stessa che troviamo sul Kirin 9000s.

Specifiche tecniche di Huawei Pura 70

Previous Next Fullscreen

Huawei Pura 70 è il più piccolo della gamma con le sue dimensioni di 157,6 x 74,3 x 7,95 mm e un peso di 207 grammi. È comunque dotato di un ampio display OLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate LTPO 1-120 Hz e supporto fino a 1,07 miliardi di colori. Il dispositivo arriva con 12 GB di memoria RAM e offre tre opzioni di archiviazione: 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Il comparto fotografico è caratterizzato da un sistema a tre obiettivi con un sensore principale da 50 megapixel (f/1.4 – f/4.0), un obiettivo ultra-grandangolare da 13MP (apertura f/2.2) e uno zoom periscopico da 12MP (apertura f/3.4, OIS, autofocus). Sul lato anteriore è presente un sensore ultra-grandangolare da 13MP (apertura f/2.4) con varie modalità di scatto.

L’autonomia è garantita da un modulo batteria da 4900 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata fino a 66 W. Lo smartphone supporta anche la ricarica wireless fino a 50 W ed è grado di ricaricare altri dispositivi con la ricarica inversa da 7,5 W. Huawei Pura 70 è anche classificato IP68 contro acqua e polvere e arriva con a bordo HarmonyOS 4.2.

Si tratta dell’unico smartphone della gamma a non arrivare sul mercato con il Kirin 9010, quanto piuttosto con il Kirin 9000S1, una versione depotenziata del SoC che abbiamo visto sulla serie Mate 60. Chiudono il cerchio, infine, gli speaker stereo Huawei Histen, supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC e comunicazione satellitare.

Prezzi di Huawei Pura 70

Huawei Pura 70 sarà in vendita in Cina, nelle colorazioni Cherry Rose Red, Ice Crystal Blue, Snow White e Feather Sand Black a partire dal prossimo 22 aprile ai seguenti prezzi:

Pura 70 (12GB + 256GB) – 5499 yuan (circa 710 euro)

Pura 70 (12GB + 512GB) – 5999 yuan (circa 775 euro)

Pura 70 (12GB + 1TB) – 6999 yuan (circa 900 euro)

Specifiche tecniche di Huawei Pura 70 Pro e Pro+

Previous Next Fullscreen

Huawei Pura 70 Pro e Pura 70 Pro+ si differenziano esclusivamente per le colorazioni e i tagli di memoria. Il resto dello smartphone rimane invariato, a partire dalle dimensioni di 162,6 x 75,1 x 8,4 mm e un peso di 220 grammi. Il display cresce di dimensioni rispetto al modello base, passando ad un pannello Micro Quad-Curved da 6,8 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate LTPO 1-120 Hz e supporto fino a 1,07 miliardi di colori.

Anche il comparto fotografico subisce un aggiornamento rispetto al modello base: troviamo anche qui tre sensori inseriti in un modulo triangolare che comprende la stessa fotocamera principale da 50 megapixel (f/1.4 – f/4.0) con OIS, accompagnata da un sensore ultragrangolare da 12,5 megapixel (f/2.2) e un sensore telemacro da 48 megapixel (f/2.1, OIS), in grado di offrire uno zoom ottico 3.5x (digitale 100x) e allo stesso tempo consente di scattare immagini a soggetti ravvicinati (entro i 5 cm).

La batteria passa a 5050 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata fino a 100 W e wireless fino a 80 W (inversa fino a 20 W). Gli smartphone arrivano con a bordo HarmonyOS 4.2, e non manca ovviamente la certificazione contro acqua e polvere e lo stesso supporto alla connettività che troviamo sul modello base.

Come già detto, Huawei Pura 70 Pro e Pura 70 Pro+ si differenziano esclusivamente per le colorazioni e i tagli di memoria. Il primo è dotato di 12 GB di memoria RAM e 256/512 GB/1 TB di spazio di archiviazione, mentre il modello Plus arriva con 16 GB di memoria RAM e 512 GB/1 TB di spazio di archiviazione.

Prezzi di Huawei Pura 70 Pro e Huawei Pura 70 Pro+

Huawei Pura 70 Pro (nelle colorazioni Roland Purple, Snow White e Feather Sand Black) e Huawei Pura 70 Pro+ (nelle colorazioni Lightweave Silver, String White e Phantom Black) sono in vendita esclusivamente in Cina ai seguenti prezzi:

Pura 70 Pro (12GB + 256GB) – 6499 yuan (circa 850 euro)

Pura 70 Pro (12GB + 512GB) – 6999 yuan (circa 920 euro)

Pura 70 Pro (12GB + 1TB) – 7999 yuan (circa 1030 euro)

Pura 70 Pro+ (16GB + 512GB) – 7999 yuan (circa 1035 euro)

Pura 70 Pro+ (16GB + 1TB) – 8999 yuan (circa 1165 euro)

Specifiche tecniche di Huawei Pura 70 Ultra

Passiamo infine a Huawei Pura 70 Ultra, il modello top di gamma della nuova famiglia del colosso cinese. A differenza degli altri modelli, Pura 70 Ultra offre un modulo fotografico leggermente diverso nell’estetica, mantenendo sostanzialmente la stessa scheda tecnica di Huawei Pura 70 Pro+ ad eccezione della batteria e, per l’appunto, della fotocamera.

Troviamo quindi, a parità di dimensioni, lo stesso pannello Micro Quad-Curved da 6,8 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate LTPO 1-120 Hz e supporto fino a 1,07 miliardi di colori. La differenza principale risiede nella batteria, che passa ad un modulo da 5200 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata fino a 100 W e wireless fino a 80 W.

Il secondo aspetto che differenzia Huawei Pura 70 Ultra dal modello Pro+ risiede nel comparto fotografico. Il flagship della nuova serie di smartphone Huawei è dotato di un obiettivo principale retrattile da 50 MP da 1 pollice (apertura f/1.6 – f/4.0) con funzione anti-shake, una lente ultra-grandangolare da 40 MP (apertura f/2.2) e un sensore telemacro da 50 MP (apertura f/2.1, OIS) che supporta l’autofocus per scatti ravvicinati chiari e vibranti.

Il Pura 70 Ultra è in grado di uno zoom ottico fino a 3,5x e uno zoom digitale fino a 100x ed è in grado di catturare momenti di azione ad altissima velocità (fino a 300 km/h) con chiarezza e nitidezza. Nel complesso lo smartphone è in grado di catturare immagini ultra-nitide a tutte le lunghezze focali, ritratti realistici e video super focalizzati grazie alla funzione anti-shake AIS per riprese stabili.

Prezzi di Huawei Pura 70 Ultra

Huawei Pura 70 Ultra è disponibile all’acquisto in Cina nelle colorazioni Chanson Green, Mocha Brown, Starburst White e Starburst Black ai seguenti prezzi: