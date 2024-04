A distanza di qualche mese dal debutto in Cina, Huawei annuncia il lancio in Italia della serie Nova 12, composta nel nostro Paese da tre smartphone Android: si tratta di Huawei Nova 12s, Huawei Nova 12 SE e Huawei Nova 12i, modelli che puntano in particolare su design e fotografia. Vediamo nel dettaglio la nuova gamma, che viene proposta con offerte di lancio e un omaggio.

Huawei Nova 12s, Nova 12 SE e Nova 12i arrivano in Italia

Huawei annuncia quest’oggi non solo la Huawei Band 9, ma anche la serie Huawei Nova 12 “Super Slim, Super Selfie“, che unisce tecnologia, design sottile e alla moda e alte prestazioni, in particolare per quanto concerne l’ambito fotografico. La serie Nova è infatti da sempre stata guidata da questa volontà di fondere design e tecnologia, e anche questa volta la casa cinese punta in quella direzione strizzando l’occhio soprattutto ai più giovani.

Come detto, i modelli che compongono da noi questa nuova serie sono tre, e sono denominati Huawei Nova 12s, Huawei Nova 12 SE e Huawei Nova 12i. Il primo di distingue per il suo design leggero, ultrasottile e per la struttura ottimizzata grazie al design Extreme R Angle. Allo stesso modo del fratello Huawei Nova 12 SE eredita il design Star Orbit Ring dei precedenti modelli della serie, mentre Nova 12i si spinge oltre con il Super Star Orbit Ring.

Parlavamo di fotocamere, e la serie si è da sempre concentrata sul comparto anteriore. Huawei Nova 12s offre una fotocamera selfie ultra-grandangolare da 60 MP con 100° di campo visivo, che consente di ottenere scatti di gruppo, ampi panorami e paesaggi urbani. Ad accompagnarla la fotocamera principale Ultra Vision da 50 MP e la fotocamera Ultra-Wide Macro da 8 MP con modalità versatili e con XD Portrait Engine.

I nuovi smartphone puntano molto anche sulla batteria: Huawei Nova 12s e Nova 12 SE sono dotati di batterie da 4500 mAh con supporto alla ricarica SuperCharge Turbo 2.0 da 66 W, mentre Huawei Nova 12i si spinge fino a 5000 mAh, scendendo a 40 W di ricarica con SuperCharge Turbo.

Ecco le specifiche tecniche della serie Huawei Nova 12:

Specifiche tecniche Huawei Nova 12s: display OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2412 x 1084 pixel), con refresh rate fino a 120 Hz e touch sampling rate fino a 300 Hz

da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2412 x 1084 pixel), con refresh rate fino a 120 Hz e touch sampling rate fino a 300 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 778G 4G con CPU octa-core 4 × Cortex-A78@2,4 GHz+ 4 × Cortex-A55@1,8 GHz ) e GPU Adreno 642L

4G con CPU octa-core 4 × Cortex-A78@2,4 GHz+ 4 × Cortex-A55@1,8 GHz ) e GPU Adreno 642L 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Ultra Vision da 50 MP (apertura f/1.9), sensore ultra-grandangolare e macro da 8 MP (f/2.2)

(apertura f/1.9), sensore ultra-grandangolare e macro da 8 MP (f/2.2) fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 60 MP (f/2.4)

(f/2.4) connettività 4G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS dual band, porta USB Type-C

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperCharge Turbo 2.0 da 66 W

sistema operativo: EMUI 14

dimensioni e peso: 161,29 x 74,96 x 6,88 mm, 168 g

Previous Next Fullscreen

Specifiche tecniche Huawei Nova 12 SE: display OLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel), con refresh rate fino a 90 Hz e touch sampling rate fino a 270 Hz

da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel), con refresh rate fino a 90 Hz e touch sampling rate fino a 270 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 680 con CPU octa-core (4 × Cortex-A73@2,4 GHz + 4 × Cortex – A53@1,9 GHz) e GPU Adreno 610

con CPU octa-core (4 × Cortex-A73@2,4 GHz + 4 × Cortex – A53@1,9 GHz) e GPU Adreno 610 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Ultra Vision da 50 MP (apertura f/1.9), sensore ultra-grandangolare e macro da 8 MP (f/2.2)

(apertura f/1.9), sensore ultra-grandangolare e macro da 8 MP (f/2.2) fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.45)

connettività 4G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, porta USB Type-C

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperCharge Turbo 2.0 da 66 W

sistema operativo: EMUI 14

dimensioni e peso: 162,39 x 75,47 x 7,39 mm, 186 g

Previous Next Fullscreen

Specifiche tecniche Huawei Nova 12i: display LCD da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2388 x 1080 pixel), con refresh rate fino a 90 Hz e touch sampling rate fino a 270 Hz

da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2388 x 1080 pixel), con refresh rate fino a 90 Hz e touch sampling rate fino a 270 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 680 con CPU octa-core (4 × Cortex-A73@2,4 GHz + 4 × Cortex-A53@1,9 GHz) e GPU Adreno 610

con CPU octa-core (4 × Cortex-A73@2,4 GHz + 4 × Cortex-A53@1,9 GHz) e GPU Adreno 610 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (apertura f/1.9), sensore di profondità da 2 MP (f/2.4)

(apertura f/1.9), (f/2.4) fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0)

connettività 4G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, porta USB Type-C

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperCharge Turbo 2.0 da 66 W

sistema operativo: EMUI 14

dimensioni e peso: 163,3 x 74,7 x 8,4 mm, 199 g

Previous Next Fullscreen

La serie Huawei Nova 12 mette a disposizione EMUI 14, la versione aggiornata del sistema operativo in cui sono stati migliorati diversi aspetti, tra cui sicurezza, possibilità di personalizzazione ed efficienza generale. Sono state introdotte nuove funzioni come Live View, che permette agli utenti di dare un’occhiata in tempo reale alle attività delle app dalla schermata di blocco dell’Always-On Display, e Lock Screen Theme, che offre nuove opzioni per personalizzare la schermata di blocco.

Lato sicurezza e privacy, EMUI 14 assicura il pieno controllo sulle autorizzazioni delle app e l’accesso ai loro dati personali. Questa gestione è facilitata da un’interfaccia utente intuitiva e semplificata, dove gli utenti possono attivare e disattivare le impostazioni di privacy con un pulsante di attivazione. Non manca SuperHub, che sfrutta l’ecosistema per gestire la condivisione e migliorare ulteriormente l’esperienza utente: in particolare semplifica il trasferimento di dati tra dispositivi, che può avvenire con un solo tocco.

Prezzi e offerte di lancio di Huawei Nova 12s, Nova 12 SE e Nova 12i

La serie Huawei Nova 12 arriva in Italia insieme alla smartband Huawei Band 9 ed è disponibile all’acquisto tramite Huawei Store, con spedizioni a partire dal 17 o dal 19 aprile 2024. Come anticipato, fino al 12 maggio 2024 è possibile acquistare i tre smartphone con le offerte di lancio: più precisamente parliamo di uno sconto del 10% grazie al coupon AHWSMP10, ma anche della possibilità di ottenere in regalo le cuffie wireless Huawei FreeBuds SE 2.

I prezzi consigliati sono dunque i seguenti:

Non risulta invece valido sui nuovi modelli il coupon ANOIVA, utilizzabile fino al 21 aprile su diversi altri prodotti selezionati del Huawei Store e che consente di ottenere uno sconto del 19%.