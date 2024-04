Le recensioni su Google Maps sono molto importanti e contribuiscono a rendere l’applicazione quello che è diventata in questi anni, ma nei prossimi mesi ci sarà un cambiamento che potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Google stessa sta inviando in questi giorni delle email per avvisare gli utenti dei cambiamenti riguardanti proprio le recensioni e in particolare le bozze: scopriamo tutti i dettagli.

Niente più bozze per le recensioni su Google Maps

Sono tanti gli utenti che utilizzano Google Maps non solo per la navigazione, ma anche per condividere la propria esperienza in luoghi diversi, ad esempio per far conoscere i pro e i contro di un ristorante, di un hotel, di attività commerciali e non solo: come sicuramente saprete, all’interno dell’app è possibile andare a scrivere una recensione e concluderla in un secondo momento, lasciandola per un certo quantitativo di tempo in bozza.

Ebbene, questa operazione non sarà più possibile a partire dal prossimo 16 luglio 2024: Google sta avvisando gli utenti che le bozze delle recensioni non saranno più supportate da Maps, e che quelle ancora esistenti al 16 luglio saranno automaticamente cancellate. In sostanza, chi ha ancora recensioni lasciate in sospeso farebbe meglio a concluderle e pubblicarle prima di tale data, altrimenti spariranno nel nulla. Non sappiamo quale sia esattamente la motivazione dietro questa scelta di Google, almeno per il momento: che sia per “fare spazio” alle tante novità in arrivo?

La casa di Mountain View mette anche a disposizione un metodo per scaricare le bozze delle recensioni esistenti: sfortunatamente non è possibile farlo direttamente da Google Maps, ma è necessario passare dal servizio Google Takeout. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Takeout consente di esportare una copia dei contenuti nell’account Google come backup o per utilizzarli in un servizio esterno: c’è praticamente tutto, dai dati del Calendario a quelli di Chrome, dalle recensioni di Maps agli scatti di Foto, dagli allenamenti registrati con Fit alle valutazioni del Google Play Store.

Per scaricare le bozze delle recensioni di Google Maps per evitare che vadano perse è sufficiente seguire questo link, scorrere fino a selezionare “Maps (I tuoi luoghi)” e procedere al download dei dati seguendo le istruzioni a schermo. Potete verificare di disporre della versione più recente di Maps per Android seguendo il badge qui in basso verso il Google Play Store. Avete ricevuto anche voi una mail da parte di Google sulle bozze?