Ve lo avevamo anticipato giusto una manciata di giorni fa, e oggi è arrivata la conferma da parte di Samsung. La One UI 6.1 è in arrivo insieme alle funzionalità Galaxy AI su altri otto dispositivi: si tratta di Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra. Vediamo quali dettagli ha fornito il produttore e quando partirà la distribuzione dell’aggiornamenti per questi modelli.

One UI 6.1 e Galaxy AI in arrivo per Samsung Galaxy S22, Z Flip4, Fold4 e Tab S8

La One UI 6.1 ha fatto il suo esordio sulla gamma Samsung Galaxy S24, lanciata nel mese di gennaio 2024, ma è destinata a raggiungere tanti altri modelli: alla fine del mese scorso è arrivata su Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra tramite un aggiornamento, e nei prossimi giorni toccherà alla seconda tranche di dispositivi.

I prossimi sulla lista di Samsung sono Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra: l’annuncio arriva direttamente dal produttore sud-coreano, che quest’oggi ha anche specificato l’arrivo delle seguenti funzionalità Galaxy AI:

Cerchia e cerca con Google

Assistente Chat nella tastiera, per perfezionare il tono della conversazione

Interprete, che traduce istantaneamente le parole degli interlocutori e le visualizza su uno schermo diviso

Traduzione Live, per effettuare traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale

Assistente Note, per un riepilogo delle attività generato dall’IA e per la creazione di modelli per prendere appunti con formati predefiniti

Assistente Trascrizione per trascrivere, riassumere ed eventualmente tradurre le registrazioni vocali

Assistente alla navigazione

Modifica generativa

Edit Suggestion, che suggerisce le modifiche fotografiche più adatte

Generazione sfondi con IA

In sostanza, come anticipato i giorni scorsi, questi otto modelli accoglieranno le stesse funzionalità Galaxy AI che abbiamo visto su altri modelli, che comportano l’esclusione di Instant slow-motion e di Sfondo Ambiente foto. Si tratta di un’ottima notizia per i possessori, che temevano di non poter mettere le mani sulla maggior parte delle novità di intelligenza artificiale che abbiamo visto sui Galaxy S24.

Quando arrivano One UI 6.1 e Galaxy AI su Samsung Galaxy S22, Z Flip4, Fold4 e Tab S8

Samsung ha annunciato che la distribuzione dell’aggiornamento alla One UI 6.1 con Galaxy AI per Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra partirà all’inizio del mese di maggio 2024. Con la prima tranche di update, che riguardava i modelli lanciati nel 2023, il rollout è stato molto rapido e ha coinvolto sin da subito tutti i modelli: speriamo che anche questa volta tutto proceda allo stesso modo. Naturalmente la One UI 6.1 arriverà a bordo di diversi altri modelli, come la serie Galaxy S21, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G, ma per ora non abbiamo indicazioni ufficiali sul periodo di uscita: possiamo ipotizzare un debutto tra la metà e la fine di maggio 2024.

Siete contenti dell’arrivo di tutte queste funzioni Galaxy AI sul vostro smartphone o tablet Samsung?