È recentemente emerso che i Google Pixel 9 dovrebbero pareggiare iPhone e offrire la connettività satellitare per consentire le comunicazioni via messaggi in situazioni di emergenza.

A fare ulteriore chiarezza sulla questione ci ha pensato Nail Sadykov del canale Telegram Google News | En che ha addirittura condiviso un’anteprima di come si mostrerà l’interfaccia utente per l’aggancio satellitare su Android, prassi necessaria per potere sfruttare la messaggistica satellitare, una delle novità che Google ha annunciato per Android 15.

Trapela l’UI del puntamento satellitare di Android

Grazie al modem Exynos 5400 di Samsung, che andrà a sostituire l’Exynos 5300 presente sui Pixel 7 e sui Pixel 8, i Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL dovrebbero vantare miglioramenti sul fronte della connettività per quanto riguarda velocità ed efficienza ma non solo: sembra infatti che il nuovo modem possa far guadagnare ai tre attesi flagship (e anche al Google Pixel Fold 2, che dovrebbe guadagnare lo stesso modem) il supporto alla connettività satellitare (3GPP Rel.17) per le comunicazioni di emergenza.

Come anticipato in apertura, Nail Sadykov ha diffuso un video che mostra l’interfaccia utente di Android per la procedura di puntamento satellitare (ovvero la procedura di “aggancio” del satellite), fondamentale per potere sfruttare la messaggistica di emergenza via satellite.

Come potete osservare dal seguente video, durante il tentativo di aggancio del satellite, verranno mostrati un cerchio e delle animazioni che inviteranno l’utente a spostare il dispositivo in modo da “vedere” il satellite stesso e poterlo agganciare (cosa che avverrà una volta che l’iconcina raffigurante il satellite sarà presente nel cerchio).

L’interfaccia può anche essere ridotta “a icona” in una finestra mobile, pensata per facilitare la procedura di mantenimento della connessione satellitae mentre l’utente invia messaggi ai servizi di emergenza.

Secondo quanto riportato da Sadykov, questa interfaccia è parte dell’app Adaptive Connectivity Services (la cui pagina sul Google Play Store è raggiungibile tramite questo link) ma non è attualmente disponibile per gli utenti.

Mancano ancora circa 6 mesi al lancio dei Google Pixel 9

Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL saranno i primi smartphone a debuttare sul mercato con a bordo out-of-the-box Android 15, sistema operativo che è da poco entrato nella seconda fase del suo lungo ciclo di sviluppo.

Dimensioni e display (presunte): Pixel 9 Dimensioni: 152,8 x 71,9 x 8,5 mm (12 mm con il comparto fotografico) Display: 6,03 pollici di diagonale

Pixel 9 Pro Dimensioni: 152,8 x 71,9 x 8,5 mm (12 mm con il comparto fotografico) Display: 6,1 pollici di diagonale

Pixel 9 Pro XL Dimensioni: 162,7 x 76,6 x 8,5 mm (12 mm con il comparto fotografico) Display: 6,5 pollici di diagonale



I tre smartphone, plasmati attorno al SoC Tensor G4, potranno beneficiare di un design rivisto rispetto a quello dei predecessori, nato con i Pixel 6 del 2021 e affinato con le due generazioni successive, e di alcune migliorie tecniche non indifferenti, come ad esempio il suddetto modem che consentirebbe la connettività satellitare e il supporto allo standard di ricarica wireless Qi2.

Google dovrebbe lanciare i prossimi flagship all’inizio del mese di ottobre 2024: mancano ancora circa 6 mesi al lancio e ci aspettiamo che sugli smartphone possano emergere tantissime indiscrezioni, tali da svelarne ogni segreto (un po’ come sta accadendo per Pixel 8a, atteso nel mese di maggio e già ufficiale grazie ai vari leak).