Nella giornata di ieri 15 novembre il Wireless Power Consortium (WPC) ha ufficialmente annunciato che il nuovo standard di ricarica wireless Qi2 ha completato i test di certificazione ed è pronto per essere implementato nei prodotti entro la fine dell’anno; nonostante i primi a beneficiare della nuova certificazione saranno sicuramente gli ultimi iPhone di Apple, Google potrebbe adottare la medesima tecnologia anche per i Futuri Pixel 9. Vediamo insieme perché.

I Pixel 9 potrebbero avere una ricarica wireless simile a MagSafe grazie al nuovo standard Qi2

Qi è lo standard di ricarica wireless per eccellenza, utilizzato praticamente da chiunque operi in questo settore, è disponibile non solo su Android ma anche sui prodotti Apple visto che MagSafe è basato proprio su di esso. La versione v2.0 dello standard Qi include una serie di aggiornamenti allo standard non magnetico, ma introduce anche Qi2.

Qi2 consente una ricarica wireless più veloce e meno complicata grazie all’utilizzo di anelli di magneti simili a MagSafe, da implementare sia sul dispositivo che sul caricabatterie così da garantire il corretto allineamento della bobina; oltra ad un allineamento più semplice il nuovo standard offrirà a tutti i prodotti le stesse velocità di ricarica più elevate, ovvero 15 W. A titolo di esempio gli iPhone possono caricarsi a 7,5 W con i normali caricabatterie Qi, mentre sono in grado di raggiungere i 15 W con gli accessori certificati MagSafe.

Stando a quanto condiviso, solo i dispositivi Qi versione 2.0 con il Magnetic Power Profile (ovvero MagSafe generico) riceveranno il marchio Qi2, l’altra parte dell’aggiornamento v2.0 consiste in “un miglioramento dell’Extended Power Profile (EPP) di ricarica wireless esistente che non include magneti ma è conforme allo standard Qi v2.0; di conseguenza i dispositivi Qi v2.0 che non dispongono di magneti non riceveranno il marchio Qi2 ma manterranno il logo Qi esistente.

Tecnicismi a parte, abbiamo anticipato in apertura che i primi smartphone a beneficiare del nuovo standard saranno quasi certamente gli ultimi iPhone 15 del colosso di Cupertino, perché abbiamo tirato in ballo anche i futuri Pixel 9? Semplice, perché uno dei nuovi membri del consiglio di amministrazione di WPC è Liyu Yang, un esperto di ricarica wireless e ingegnere hardware senior presso Google: il dirigente è lavorativamente impegnato sull’hardware degli smartphone Pixel dal 2017 e, secondo quanto riportato in un post sul blog del WPC, “sta attualmente guidando l’indagine e la progettazione di piattaforme di ricarica wireless di prossima generazione per i futuri prodotti Pixel“.

Come si evince dall’estratto riportato qui sopra, il riferimento al nuovo standard di ricarica wireless Qi2 e ai dispositivi della futura famiglia Google Pixel 9 è abbastanza palese, sarebbe strano se un membro del consiglio di WPC, per di più dirigente Google, non facesse in modo di implementare l’ultimo standard di ricarica wireless disponibile sui prodotti di cui è responsabile. Non ci resta che attendere per scoprire di più.

In copertina Google Pixel 8

Potrebbe interessarti anche: Arrivano già i primi dettagli sui display di Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro