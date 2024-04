Mentre siamo ancora in attesa di scoprire Google Pixel 8a, che potrebbe arrivare durante il Google I/O 2024 del prossimo 14 maggio, in questi giorni stanno già impazzando le anticipazioni su Google Pixel 9 e sugli altri modelli della serie “principale”. Quest’oggi possiamo dare uno sguardo a un video che si basa su render CAD e ci mostra come potrebbe essere il design di Google Pixel 9 in tre diverse colorazioni. Niente di ufficiale naturalmente, ma possiamo già farci un’idea di come saranno i prossimi smartphone.

Sarà così Google Pixel 9? Il possibile design si mostra in un video

Qualche giorno fa sono spuntate interessanti anticipazioni su Google Pixel 9, che potrebbe essere commercializzato in compagnia di ben due ulteriori modelli, ossia Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Durante il 2024 la casa di Mountain View potrebbe infatti “rispolverare” la versione XL, apparsa sul mercato per l’ultima volta con Pixel 4 XL nel 2019, in modo da offrire due dimensioni differenti per il suo flagship. In questo modo, Google potrebbe anche decidere di eliminare la gamma Pixel “a”, che almeno al lancio va a volte a pestare i piedi allo street price del modello “normale” uscito solo qualche mese prima.

Mentre restiamo in attesa di saperne di più, oggi possiamo dare un’occhiata a un interessante video che mostra come potrebbe essere il design di Google Pixel 9 in tre diverse colorazioni. Lo smartphone che possiamo vedere nel filmato offre una doppia fotocamera posteriore, dato che secondo i rumor solo i modelli Pro potranno contare sul sensore aggiuntivo; a farsi notare è ovviamente il modulo fotografico sporgente, che offre i due obiettivi in una pillola scura e il flash LED sul lato opposto della “Camera Island”.

I render mostrano lati piatti, con bordi leggermente arrotondati, e pulsanti fisici tutti sul lato destro. Possiamo notare anche bordi non particolarmente sottili intorno allo schermo e la presenza del “solito” foro per la fotocamera anteriore, posizionato in alto al centro. Vi invitiamo a non fare affidamento sulle colorazioni mostrate, visto che potrebbero essere anche completamente diverse.

In base a quanto trapelato i giorni scorsi, Google Pixel 9 potrebbe misurare 152,8 x 71,9 x 8,5 mm (12 mm in corrispondenza della fotocamera) e offrire uno schermo da “appena” 6,03 pollici, andando a costituire il modello compatto della gamma. Per il momento non conviene sbilanciarci oltre, anche perché dovrebbero mancare ancora diversi mesi al lancio effettivo.

Come promesso vi lasciamo al breve video dove potete iniziare a scoprire il presunto Google Pixel 9. Vi piacerebbe se fosse questo il design del nuovo smartphone?

In copertina Google Pixel 8 Pro

