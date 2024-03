Torniamo a parlare di leak riguardanti i prossimi smartphone destinati a popolare il già affollato panorama mobile; come ormai saprete la macchina delle indiscrezioni non conosce riposo e non risparmia nessun produttore e quest’oggi ha messo nel mirino tre dispositivi il cui lancio è imminente svelando specifiche tecniche, dettagli hardware e render dal look ufficiale.

Protagonisti di oggi numerosi smartphone imminenti il cui lancio è atteso per il mese di aprile: stiamo parlando della serie Huawei P70 e di Redmi Note 13 Turbo di cui alcune indiscrezioni hanno svelato specifiche tecniche, timidi render e, soprattutto, la data di lancio.

La serie Huawei P70 è imminente, svelate le presunte specifiche tecniche e data di lancio

Non ce ne vorrà Redmi Note 13 Turbo ma è il caso di partire con l’attesa famiglia Huawei P70 che, a detta di numerose fonti online, suggeriscono possa essere composta da Huawei P70, P70 Pro, P70 Pro+ e P70 Art.

L’appellativo Art non è di immediata collocazione nelle gerarchie di una gamma come potrebbe esserlo una variante “Ultra” o “SE”; in questo specifico caso Huawei P70 Art sarà il modello di fascia altissima della serie, il vero top di gamma con specifiche degne di questa classe, pronto a raccogliere l’eredità del precedente Huawei P60 Art.

Prima di elencare le presunte caratteristiche della famiglia P70 è bene sottolineare che un’indiscrezione delle scorse ore, forse la più affidabile del lotto di oggi, emersa sul portale cinese Weibo mostra chiaramente una schermata (che sembra provenire da un sito web) in cui appare la data e ora di lancio della serie Huawei P70: 2 aprile 2024 alle ore 14:30 (le 21:30 italiane).

L’informazione in questione, peraltro, sembra piuttosto affidabile in quanto confermata da numerose fonti online.

Passiamo ora alla scheda tecnica e alle specifiche principali dei prossimi modelli del colosso cinese: stando a quanto emerso tutti e quattro gli smartphone della serie P70 dovrebbero montare il SoC Kirin 9000S, processore che starebbe però incontrando alcune resistenze a causa di potenziali violazioni delle restrizioni all’esportazione di tecnologiche strategiche imposte dagli Stati Uniti.

Anteriormente i modelli dovrebbero sfoggiare display dalle dimensioni che varieranno dai 6,58 pollici di Huawei P70 vanilla fino ai 6,76 pollici dei restanti Huawei P70 Pro, Pro+ e P70 Art. Tutti i modelli utilizzeranno un pannello OLED LTPO pertanto con refresh rate dinamica a 120 Hz, si vocifera.

Il comparto fotografico – triplo in tutti i modelli e incastonato in modulo dalla forma triangolare piuttosto originale – dovrebbe variare da un sensore principale da 50 MP OV50H di P70 e P70 Pro all’eccellente Sony IMX989, anch’esso da 50 MP, di un pollice di dimensione. I modelli dovrebbero, invece, condividere la stessa fotocamera frontale, un sensore da 13 MP.

Lato autonomia le batterie saranno pressoché simili: si va dai 5000 mAh di P70, ai 5200 mAh di P70 Pro e ai 5100 mAh dei modelli Pro+ e Art, tutti con supporto alla ricarica rapida da 88 W cablata e 80 W wireless, dettaglio in cui fa eccezione il modello base P70 che si ferma a 50 W col filo.

Carenti ancora le informazioni in merito al design dei modelli e alle colorazioni disponibili; mentre la fonte del leak si è espressa sui prezzi che, a sua detta, dovrebbero variare dai 700 dollari di Huawei P70, 970 dollari di P70 Pro, 1200 dollari per P70 Pro+ fino ad arrivare al top di gamma P70 Art che dovrebbe attestarsi intorno ai 1400 dollari nella configurazione da 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Se l’indiscrezione in merito alla data di lancio dovesse rivelarsi veritiera significherebbe che la serie Huawei P70 è davvero dietro l’angolo, pronta a stupire appassionati e addetti ai lavori; per saperne di più non ci resta che attendere il 2 aprile o l’ennesimo leak che potrebbe smentire o confermare quanto visto, ad ogni modo vi terremo aggiornati.

Redmi Note 13 Turbo vuole farsi notare grazie allo Snapdragon 8s Gen 3

L’altro protagonista di giornata è Redmi Note 13 Turbo, anch’esso prossimo al lancio ad aprile, un mese che si prospetta ricchissimo di nuovi smartphone (a proposito, se non l’avete fatto vi consigliamo di recuperare l’edizione di marzo della nostra rubrica #TopSmartphone; trovate il video qui sotto).

Redmi Note 13 Turbo si starebbe configurando come il secondo smartphone, nel giro di poche settimane, a debuttare con il nuovissimo chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (pronto al debutto, si presume, sul nuovo Motorola Edge 50 Pro), processore dalle ottime prestazioni che punta a rendere possibili funzioni di intelligenza artificiale sul maggior numero di modelli possibili con un occhio di riguardo all’efficienza energetica. La nuova piattaforma supporta un’ampia gamma di modelli IA, tra cui i più diffusi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come Baichuan-7B, Llama 2 e Gemini Nano.

Sul fronte del design sappiamo poco, se non un’immagine teaser mostrata da un dirigente di Redmi che ha svelato il look della parte anteriore dello smartphone e dalla quale possiamo notare l’uso di cornici molto sottili e quasi simmetriche, bordi piatti e angoli stondati.

Per quanto concerne il nuovo leak, per il display si parla di specifiche tecniche identiche a quelle di Redmi K70e dunque un pannello da 6,67 pollici OLED con risoluzione 1,5 K – prodotto da TCL e Tianma – e un refresh rate a 120 Hz.

Sotto il cofano, come accennato, dovremmo trovare il Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, attorno a cui dovrebbe essere plasmato lo smartphone e punto di forza del modello.

Ottimo il comparto fotografico che dovrebbe avere tripla configurazione ed essere composto da un sensore principale Sony IMX882 da 50 megapixel, uno da 8 megapixel ultragrandangolare e un sensore accessorio da 2 MP (probabilmente macro). Frontalmente dovrebbe trovare posto un sensore per i selfie da 20 MP.

A completare la scheda tecnica segnaliamo la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W.

Nulla di nuovo su versante dei prezzi né tantomeno in merito a un’ipotetica data di lancio; ciò che sappiamo è che Redmi Note 13 Turbo debutterà nel mese di aprile, non ci resta che attendere le prossime settimane per saperne di più.

In copertina, Huawei P60 Pro

Leggi anche: Samsung Galaxy M55 e Honor Play 50/Play 50m sono ufficiali tra conferme e sorprese

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.