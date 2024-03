Dopo settimane di pressanti indiscrezioni abbiamo delle ufficialità per merito di Samsung e HONOR: il primo ha annunciato in Brasile il nuovo Galaxy M55, smartphone Android di fascia media che punta a rivestire un ruolo di rilievo nel settore con alcune chicche hardware, un processore affidabile e la garanzia data dal marchio Samsung.

HONOR, dal canto suo ha annunciato, seppur in sordina, due nuovi smartphone – per adesso esclusivi al mercato cinese – ovvero HONOR Play 50 e Play 50m, modelli di fascia medio-bassa che puntano a consolidare la presenza del produttore cinese in questo settore offrendo, tra specifiche tecniche di buon livello, un design ricercato e giocoso. Scopriamoli insieme.

Samsung Galaxy M55 vuole fare la voce grossa nella fascia media

Samsung Galaxy M55 si presenta come midrange della famiglia di smartphone del colosso coreano sfoggiando un design che, come da previsioni, riprende il linguaggio visivo dei modelli più blasonati del produttore fatta eccezione per le cornici laterali ancora stondate e non piatte come sui suddetti.

Posteriormente si vede la mano di samsung che ha disposto il comparto fotografico allineandolo verticalmente, come solito fare, e proponendo un backcover in policarbonato leggermente opaco conservando alcuni riflessi di luce.

Complessivamente lo smartphone puà vantare dimensioni ben ottimizzate grazie ai soli 7,8 mm di spessore e il peso contenuto di 180 grammi, merito dei materiali utilizzati.

Frontalmente lo smartphone sfoggia un pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco a 1000 nit e sensore per le impronte digitali incastonato nel display.

Sotto il cofano risiede la vera chicca di Samsung Galaxy M55 ovvero quel Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 che dovrebbe garantire prestazioni buone e tanta efficienza; il SoC del chipmaker statunitense sarà affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Peraltro, sottolineiamo che Galaxy M55 5G è, con Galaxy M15, il primo smartphone della gamma Galaxy M a essere dotato di Samsung Knox Vault, soluzione di sicurezza per la protezione dei dati sul dispositivo.

Spostandoci di nuovo sul posteriore il comparto fotografico di Samsung Galaxy M55 promette ottime prestazioni grazie al sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, camera grandangolare da 8 MP e sensore accessorio da 2 MP dedicato agli scatti macro. Frontalmente trova posto nel display la fotocamera da ben 50 MP, per videochiamate e selfie di qualità.

Comparto multimediale che viene suggellato dall’integrazione di altoparlanti stereo.

Completano la scheda tecnica la presenza dell’NFC, Wi-Fi di sesta generazione, Bluetooth 5.2, porta USB-C e certificazione IP 67 a schizzi e polvere.

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Samsung Galaxy M55 5G.

Dimensioni: 163,9 mm x 76,5 mm x 7,8 mm

x x Peso: 180 grammi

Display: AMOLED da 6,7″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 1000 nit

da con refresh rate a e luminosità di picco a SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Memorie: 8 GB (RAM, LPDDR4) e 256 (spazio di archiviazione, UFS 4.0, espandibile fino a 1 TB)

(RAM, LPDDR4) e (spazio di archiviazione, UFS 4.0, espandibile fino a 1 TB) Fotocamera posteriore: tripla , 50 MP (principale con OIS) + 8 MP (ultra grandangolare) + 2 MP (macro)

, (principale con OIS) + (ultra grandangolare) + (macro) Fotocamera anteriore: 50 MP (f/2,4)

(f/2,4) Reti mobili e Connettività: 5G (Dual SIM), Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2 , NFC , IR , GPS , USB-C 2.0

(Dual SIM), , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico , sotto al display

, sotto al display Batteria: 5000 mAh , ricarica rapida cablata a 45 W

, ricarica rapida cablata a Sistema operativo: One UI 6.1 basata su Android 14

Prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy M55 sarà disponibile nelle colorazioni Light Green e Dark Blue e, come accennato, è stato annunciato in Brasile, mercato in cui debutterà a un prezzo di circa 540 dollari. Nelle prossime settimane lo smartphone è atteso in altri mercati, primo fra tutti l’India, tra cui dovrebbe figurare anche quello italiano.

HONOR Play 50 e Play 50m sono ufficiali

Passiamo all’altra novità di giornata ovvero l’arrivo di due smartphone HONOR, si trattano di HONOR Play 50 e HONOR Play 50m, modelli che condividono gran parte della scheda tecnica ma differiscono in alcuni dettagli tra cui le colorazioni a disposizione al lancio.

Il design dei due dispositivi è identico dunque condividono le stesse misure di 163.59 x 75.33 x 8.39mm con un peso intorno ai 190 grammi.

Stesso discorso vale per il display utilizzato, un pannello da 6,56 pollici (con notch a goccia) TFT LCD con risoluzione di 1612 x 720 pixel e un refresh rate (non dinamico) di 90 Hz.

Sotto il cofano entrambi i modelli potranno contare sul MediaTek Dimensity 6100+ affiancato da tagli di memoria da 6/128 GB e 8/256 GB.

Posteriormente il modulo fotografico è incastonato in un oblò con i due sensori disposti verticalmente, uno principale da 13 MP e uno accessorio affiancato dal flash LED. Anteriormente trova posto nel notch a goccia il sensore per i selfie da 5 MP.

Lato autonomia i due smartphone potranno contare su una capiente unità da 5200 mAh purtroppo carente sul comparto della ricarica in quanto Honor offre solo una carica da 10 W cablata.

Prezzi e disponibilità

HONOR Play 50 è già disponibile in Cina nelle colorazioni Star Purple, Black Jade Green e Magic Night Black in due configurazioni di memoria proposte ai seguenti prezzi di listino (al netto del cambio):

HONOR Play 50 in configurazione 6+128 GB al prezzo di 1199 yuan (circa 153 euro al cambio).

al prezzo di (circa 153 euro al cambio). HONOR Play 50 in configurazione 8+256 GB al prezzo di 1399 yuan (circa 178 euro al cambio).

HONOR Play 50m è disponibile in Cina, invece, nelle seguenti colorazioni: Magic Night Black e Sky Blue nelle seguenti configurazioni di memoria e prezzi:

HONOR Play 50m in configurazione 6+128 GB al prezzo di 1499 yuan (circa 191 euro al cambio).

al prezzo di (circa 191 euro al cambio). HONOR Play 50m in configurazione 8+256 GB al prezzo di 1899 yuan (circa 242 euro al cambio).

Una differenza di prezzo piuttosto sostanziale se si considera il fatto che i due modelli condividano le stesse specifiche e scelte di design; Honor ha motivato la scelta spiegando delle differenze di costi dei vari canali di distribuzione. I due smartphone attualmente sono disponibili in Cina e a oggi non sappiamo se ne varcheranno mai i confini.

