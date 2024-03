Non tutti desiderano acquistare l’ultimo modello di flagship, soprattutto se non hanno nei piani una spesa molto importante. In più, con l’aumento del supporto software fornito da diversi produttori Android, è diventato ancora più interessante affidarsi a un modello con qualche mesetto sulle spalle: ed è proprio per questo che vi segnaliamo l’offerta su Samsung Galaxy S23, che viene proposto sul Samsung Shop Online con una combinazione di sconto, coupon da 100 euro e supervalutazione dell’usato. Vediamo come approfittarne subito.

Samsung Galaxy S23 256 GB a un super prezzo con sconto, coupon e supervalutazione

Come abbiamo visto, nella giornata di ieri è partito il rollout dell’aggiornamento alla One UI 6.1 per diversi dispositivi di casa Samsung, che ha portato tanti miglioramenti e le funzionalità Galaxy AI anche sui modelli dello scorso anno. Tra quelli coinvolti c’è anche Samsung Galaxy S23, il flagship compatto del 2023 del produttore sud-coreano: parliamo di uno smartphone con uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, e “mosso” dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, supportato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (nella versione più conveniente in promozione, che offre memorie UFS 4.0).

A livello fotografico non raggiunge il modello Ultra, ma è perfettamente in grado di dire la sua sulla fascia alta con i suoi quattro sensori: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 12 MP. Non mancano connettività 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria arriva a 3900 mAh e supporta ricarica rapida da 25 W (con cavo), ricarica wireless e ricarica inversa.

Galaxy S23 ha debuttato all’inizio del 2023 con One UI 5.1 e Android 13, ha ricevuto One UI 6.0 e Android 14 già da qualche mese e sta accogliendo proprio in queste ore la One UI 6.1 con le già citate novità Galaxy AI. Proprio per festeggiare l’arrivo di queste ultime, Samsung ha lanciato una promozione sul Samsung Shop Online che permette di ottenere un codice sconto da 100 euro sull’acquisto di Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra (ossia i modelli che si stanno aggiornando), oltre che sulla serie Galaxy S24.

Come ottenere il coupon? Non dovete fare altro che fare il login con l’account Samsung (o registrarvi, se già non ne avete uno) e procedere con l’iscrizione entro il 2 aprile 2024 direttamente tramite il sito del produttore e il link in fondo (oppure passando dalla newsletter arrivata in queste ore). Il coupon sarà poi spendibile entro il 14 aprile 2024 per l’acquisto di uno dei modelli sopra citati, Galaxy S23 compreso.

Samsung Galaxy S23 è stato lanciato al prezzo consigliato di 979 euro (128 GB) e 1039 euro (256 GB), ma è attualmente disponibile sul Samsung Shop Online a 769 euro nella versione più capiente (che costa addirittura meno della 128 GB e che in ogni caso vi consigliamo, vista la presenza di memorie UFS 4.0). Utilizzando il suddetto coupon da 100 euro potete far scendere il prezzo a 669 euro, ma non è finita qui.

Fino al 9 maggio 2024 lo smartphone potrà essere acquistato a partire da una cifra ancora più bassa grazie alla supervalutazione di Galaxy S22 128 GB: se volete passare da quest’ultimo al successore, potete sfruttare l’iniziativa Samsung Trade In (sia con credito immediato Galaxy Now! con carta di credito, sia con Samsung+ Valore) per far scendere il prezzo di un massimo di 330 euro.

Insomma, approfittando dello sconto Samsung, del coupon da 100 euro, della supervalutazione di Galaxy S22 (ma potete far valutare anche tanti altri modelli) ed eventualmente dello sconto del 5% direttamente nel carrello se utilizzate l’app Samsung Shop, potete portarvi a casa Samsung Galaxy S23 256 GB a partire da 305,55 euro. Le colorazioni disponibili sono Phantom Black, Green, Cream e Lavender.

Se siete interessati, vi lasciamo al link per procedere all’acquisto, mentre più in basso (o nel video più su) potete consultare la nostra recensione per fugare eventuali dubbi.

Acquista Samsung Galaxy S23 256 GB in offerta su Samsung Shop Online

