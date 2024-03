MediaWorld lancia una nuova promozione per farci entrare subito nel “clima pasquale”: l’iniziativa si chiama Pasqua Tech ed è valida dal 25 marzo al 4 aprile 2024 sia online sia nei punti vendita con tantissime offerte sulla tecnologia. Tra queste non possono mancare ovviamente gli sconti su smartphone e tablet Android, che possiamo andare a scoprire subito. In più, da non scordare la promozione “50 su 500“, che consente di sfruttare la carta MediaWorld CLUB per ottenere uno sconto di 50 euro su tanti prodotti. Vediamo tutti i dettagli.

Le offerte MediaWorld del nuovo volantino Pasqua Tech

MediaWorld porta al debutto il nuovo volantino Pasqua Tech, ricco di offerte sui prodotti tech. Tra queste spiccano diversi sconti sugli smartphone Android, ma ci sono anche diversi tablet Android, smartwatch e cuffie wireless che vale la pena scoprire. Per quanto riguarda alcuni prodotti Samsung, c’è da specificare una promozione ulteriore: compilando questo form entro il 4 aprile 2024 si possono ottenere ulteriori 100 euro di sconto per l’acquisto di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra; il coupon va utilizzato tra il 25 marzo e il 14 aprile 2024 (nei prezzi qui sotto lo abbiamo già considerato). In più, su alcuni dei più recenti dispositivi della casa sud-coreana è disponibile la super valutazione dell’usato, variabile in base al modello.

Le offerte MediaWorld sugli smartphone Android coinvolgono anche altri marchi, come Realme, Motorola, Redmi e OPPO, soprattutto sulla fascia media e bassa. Tra i tablet abbiamo Samsung Galaxy Tab A9+ e due modelli Lenovo, ma vale la pena dare uno sguardo anche a smartwatch e cuffie wireless. Scopriamo una selezione delle proposte valide fino al 4 aprile 2024.

Offerte smartphone Android MediaWorld

Tablet Android e altre offerte MediaWorld

Questa era solo una selezione delle offerte MediaWorld Pasqua Tech, valide fino al 4 aprile 2024. Per scoprire tutti gli sconti del nuovo volantino potete seguire il link qui in fondo. Le proposte non sono comunque finite qui, perché fino al 25 marzo 2024, solo online, è disponibile un’ulteriore iniziativa: spendendo almeno 500 euro, se siete possessori della carta MediaWorld CLUB potete ottenere uno sconto di 50 euro direttamente a carrello.

Purtroppo sono previste diverse esclusioni: non sono compatibili con questo extra sconto i prodotti della maggior parte della altre promozioni in corso (compresa Pasqua Tech), le console, i prodotti Apple, Dyson, Miele, Dream, Smeg, PlayStation VR, i ricondizionati, le carte regalo, le prevendite, i buoni e i servizi MediaWorld.

Per tutti i dettagli e i prodotti in promozione potete seguire i link qui in basso:

Tutte le offerte Pasqua Tech

“50 su 500” MediaWorld CLUB

