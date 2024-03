Gli smartphone OnePlus 9, 9 Pro e OnePlus 8T sono stati lanciati con Android 11 e tre major update inclusi. Visto che ora stanno ottenendo Android 14, questi dispositivi sono alla fine del supporto software previsto. Nelle ultime settimane OnePlus ha lanciato la OxygenOS basata su Android 14 per le versioni sbloccate di OnePlus 9, 9 Pro e 8T e ora l’update sta arrivando anche sulle varianti T-Mobile di questi smartphone Android.

La serie OnePlus 9 non riceverà più aggiornamenti software

Il termine del rollout segnerà la fine degli aggiornamenti Android per la serie OnePlus 9 e OnePlus 8T, tuttavia gli smartphone continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza per almeno qualche altro mese. Gli smartphone di punta OnePlus 9 e 9 Pro sono stati lanciati all’inizio del 2021, mentre OnePlus 8T è stato rilasciato alla fine del 2020. All’epoca OnePlus 9 Pro venne stato lanciato con ottime specifiche tecniche e un comparto fotografico completo sviluppato in collaborazione con Hasselblad.

Per i nuovi smartphone top di gamma OnePlus garantisce quattro anni di aggiornamenti Android e cinque anni di patch di sicurezza, ma il supporto software dell’azienda è ben inferiore a quello attualmente offerto da Google e Samsung che si sono impegnati per offrire sette anni di aggiornamenti Android per i loro ultimi smartphone di punta.

