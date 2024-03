Samsung non sembra volersi mai fermare con la distribuzione di nuovi aggiornamenti, e questa volta è accompagnata da Xiaomi, che propone importanti novità per uno dei suoi smartphone di fascia media: sono in arrivo update per Samsung Galaxy A55 5G, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Buds2 Pro e Redmi Note 13 Pro+ 5G. Scopriamo insieme tutti i cambiamenti.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A55 5G

A pochi giorni di distanza dal suo debutto sul mercato, Samsung Galaxy A55 5G riceve il suo primo aggiornamento software. Lo smartphone è uscito con Android 14 e One UI 6.1, ma con le patch di febbraio 2024: è ora di “rimediare” con il firmware A556EXXS1AXC1, in rollout a partire dall’India insieme alle patch di sicurezza di marzo 2024.

Il download richiesto è di poco più di 200 MB, e in effetti non sembrano essere state integrate ulteriori funzionalità. Come abbiamo visto con il consueto e aggiornato bollettino di Samsung, le più recenti patch vanno a correggere più di 40 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo) e SVE (specifiche per i dispositivi della casa di Seoul). Il changelog resta sul generico, ma dovrebbero essere stati integrati anche miglioramenti di stabilità generali e bugfix.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy A52s 5G e Galaxy S20 FE

Aggiornamenti in distribuzione anche per Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy A52s 5G e Galaxy S20 FE. Il pieghevole a conchiglia sta accogliendo in Italia le patch di sicurezza di marzo 2024 con il firmware F711BXXS7GXBD, che richiede un download di poco più di 260 MB. Discorso simile per Samsung Galaxy Z Fold2 5G, che sta ricevendo in Italia le patch di marzo 2024 insieme al firmware F916BXXS5KXC1.

Samsung Galaxy S20 FE ha iniziato ad accogliere le più recenti correzioni qualche giorno fa, ma ora dovrebbero risultare disponibili in Italia per tutte le varianti: in distribuzione ci sono i firmware G780FXXSFFXC1 (S20 FE Exynos), G780GXXS8EXC1 (S20 FE Snapdragon) e G781BXXS8EXC1 (S20 FE 5G), che richiedono un download di più di 200 MB. Stesse patch di sicurezza per Samsung Galaxy A52s 5G, che sta ricevendo A528BXXS6FXC1 in alcuni Paesi europei.

Oltre alle più di 40 vulnerabilità corrette già citate più su, gli aggiornamenti non sembrano portare ulteriori novità rilevanti, se non perfezionamenti di stabilità e bugfix generici. Tra gli smartphone citati, solamente Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy A52s 5G dovrebbero accogliere la One UI 6.1 nei prossimi mesi.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Buds2 Pro

Le Samsung Galaxy Buds2 Pro si aggiornano nuovamente a distanza di un paio di settimane: il firmware R510XXUOAXC2 è disponibile anche in Italia e richiede un download di circa 6 MB. Le novità? Il changelog cita soltanto miglioramenti di stabilità e affidabilità, ma sembra che il produttore abbia anche risolto i problemi di connessione Bluetooth che stavano riscontrando alcuni utenti.

Novità aggiornamento Android 14 e HyperOS per Redmi Note 13 Pro+ 5G

Cambiamo marchio perché Xiaomi ha iniziato la distribuzione di HyperOS su Redmi Note 13 Pro+ 5G. Lo smartphone Android sta accogliendo Android 14 attraverso la nuova interfaccia, insieme alle patch di sicurezza di febbraio 2024.

L’update arriva con la versione 1.0.3.0.UNOINXM e richiede un download decisamente consistente, visto il passaggio dalla MIUI ad HyperOS. Pure in questo caso Xiaomi cita i seguenti cambiamenti, anche se non si tratta di novità esaustive ed è possibile che non tutte quelle elencate vengano proposte su questo modello specifico:

L’estetica globale trae ispirazione dalla vita reale e trasforma non solo l’aspetto ma anche la sensazione trasmessa dal dispositivo

Il nuovo linguaggio di animazione rende l’interazione con il dispositivo fluida e intuitiva

I colori naturali aggiungono luminosità e ravvivano ogni elemento del sistema

Il nostro nuovissimo carattere di sistema supporta più sistemi di scrittura

Il nuovo design dell’app Meteo non solo fornisce dati importanti, ma li presenta anche in modo visivo

Le notifiche si concentrano sulle informazioni importanti, presentandole nel modo più efficiente

Le nuove icone della schermata Home arricchiscono gli elementi familiari con nuove forme e colori

Il multitasking è ancora più semplice grazie all’interfaccia multifinestra aggiornata

Entro la fine del mese di marzo 2024 l’aggiornamento dovrebbe arrivare anche su altri modelli, come Redmi Note 13 e Redmi Note 13 Pro e alcuni della gamma Redmi Note 12.

Come aggiornare Samsung Galaxy A55 5G, Z Flip3 5G, Z Fold2 5G, A52s 5G, S20 FE, Galaxy Buds2 Pro e Redmi Note 13 Pro+ 5G

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy A55 5G, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Samsung Galaxy A52s 5G e Samsung Galaxy S20 FE potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete fare un tentativo con Smart Switch, dopo aver collegato lo smartphone al PC. Per controllare l’arrivo di novità per Samsung Galaxy Buds2 Pro potete aprire l’app Galaxy Wearable, selezionare il dispositivo, la voce “Impostazioni auricolari” e quindi “Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Su Redmi Note 13 Pro+ 5G potete invece andare in “Impostazioni > Info Sistema > Versione di MIUI > Verifica aggiornamenti“. In caso di esito negativo, potete attendere qualche giorno e riprovare.

