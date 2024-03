Con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon partono anche nuove intriganti proposte di lancio per Realme 12 Pro 5G e Realme 12 Pro+ 5G, i due smartphone Android svelati a fine gennaio in India e disponibili in Italia solo da qualche giorno. Vediamo come approfittare di questi sconti, che permettono di risparmiare 100 euro.

Realme 12 Pro 5G e Realme 12 Pro+ 5G in super offerta lancio su Amazon

Realme 12 Pro 5G e Realme 12 Pro+ 5G sono stati lanciati nel nostro Paese solamente il 12 marzo 2024, con l’intento di rafforzare la posizione del brand sulla fascia media. Dal punto di vista estetico i due smartphone condividono molto, ma le differenze si fanno notare nella scheda tecnica (dove comunque permangono punti in comune).

Realme 12 Pro 5G offre un display AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato) e il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. A livello fotografico troviamo quattro sensori in tutto: sul retro trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 32 MP con OIS e zoom ottico 2x, mentre frontalmente è presente una fotocamera da 16 MP con obiettivo integrato tramite foro nello schermo. Completa la connettività , con 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 67 W con cavo.

Realme 12 Pro+ 5G condivide alcune specifiche con il fratello, come il display AMOLED da 6,7 pollici a 120 Hz, la connettività e la batteria, ma alza l’asticella nel resto: mette a disposizione il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo periscopico da 64 MP con OIS e zoom ottico 3x, e una fotocamera anteriore da 32 MP. Per entrambi c’è la Realme UI 5.0 basata su Android 14.

Realme 12 Pro 5G è stato lanciato in Italia al prezzo consigliato di 399,99 euro (8-256 GB) e 449,99 euro (12-256 GB), mentre Realme 12 Pro+ 5G ha debuttato a 499,99 euro (8-256 GB) e 549,99 euro (12-512 GB), anche se fino al 31 marzo 2024 è possibile acquistare le varianti più generose al prezzo di quelle di partenza. In occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, sul sito è possibile sfruttare un’ulteriore promozione: dal 20 al 25 marzo 2024 si possono portare a casa le versioni da 8-256 GB con uno sconto di 100 euro, che fa scendere i prezzi a rispettivamente 299,99 euro e 399,99 euro (sia per la colorazione Submarine Blue sia per quella Navigator Beige).

Per approfittarne basta seguire uno dei link qui in basso. Ricordiamo che la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è disponibile fino alle 23:59 del 25 marzo 2024 con tantissime occasioni: per ulteriori sconti sono a disposizione le nostre pagine dedicate qui in fondo.

