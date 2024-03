Il produttore cinese Realme, uno dei brand del panorama OPPO, ha da poco presentato in Italia i nuovi smartphone Android di fascia media Realme 12 Pro 5G e Realme 12 Pro+ 5G.

Con questi due smartphone, che evolvono il concetto offerto dai predecessori mantenendo alcune delle loro peculiarità e puntando verso altre direzioni sotto altri punti di vista, il brand cerca di rafforzare la propria posizione nella fascia media del mercato. Scopriamo tutti i dettagli.

I Realme 12 Pro 5G sbarcano in Italia

A distanza di un mese e mezzo dal debutto sul mercato indiano, i nuovi Realme 12 Pro 5G e 12 Pro+ 5G si apprestano a sbarcare in Italia per andare a rinnovare la proposta sulla fascia media del produttore cinese.

I due smartphone condividono molto dal punto di vista estetico (sono quasi indistinguibili a colpo d’occhio) e propongono un design evoluto rispetto ai predecessori diretti, guadagnando la certificazione IP65: resta l’anteriore con i bordi laterali curvi, dettaglio che conferisce un aspetto premium, caratterizzato da un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità di picco a 950 nit e regolazione della retroilluminazione (PWM dimming) a 2160 Hz, ottima notizia nella lotta all’affaticamento della vista.

Al posteriore la scocca è nuovamente attraversata verticalmente da una sorta di cerniera. Diventa molto più vistoso, invece, l’oblò circolare (e sporgente) che ospita il comparto fotografico principale, triplo su entrambi i dispositivi: questo è stato realizzato in collaborazione con il designer di orologi di lusso Ollivier Savéo, famoso per collaborazioni prestigiose con brand del calibro di Rolex, Roger Dubuis e Piaget. Il quadrante (statinato a raggiera) è circondato da una cornice dorata, circolare e lavorata nei dettagli.

Altri punti in comune tra Realme 12 Pro 5G e 12 Pro+ 5G sono il display, l’audio, il comparto connettività, la batteria e il sistema operativo: l’audio è stereo (fuoriesce dallo speaker principale posto in basso e dalla capsula auricolare) e offre il supporto al Dolby Atmos; sul fronte della connettività, entrambi offrono il supporto alle reti 5G e al Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, l’NFC e una porta USB-C; la batteria è da 5000 mAh e, grazie al supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W, si ricarica del 50% in appena 19 minuti; il software è la Realme UI 5.0 basata su Android 14.

Al netto delle somiglianze, questi due dispositivi sono plasmati attorno ad alcune specifiche che li collocano in due diversi segmenti del mercato: rispetto ai modelli 2023 abbandonano i SoC MediaTek per sposare quelli di Qualcomm; sul fronte del comparto fotografico, tendono ad abbandonare i numeroni che caratterizzavano i Realme 11 Pro 5G e Realme 11 Pro+ 5G per offrire maggiori concretezza e versatilità.

Realme 12 Pro+ 5G

Il modello di punta, Realme 12 Pro+ 5G, può contare sull’affidabile SoC di fascia media Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM (espandibili di massimo 12 GB con la funzionalità di RAM dinamica) e da 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. Pur facendo parte della serie 7 e pur essendo relativamente recente, questa piattaforma offre prestazioni simili (o leggermente inferiori) rispetto allo Snapdragon 7 Gen 1. In generale, riesce però a fare meglio (almeno sulla carta) del Dimensity 7050 presente a bordo del predecessore realme 11 Pro+ 5G.

Per quanto concerne il comparto fotografico, la fotocamera anteriore rimane da 32 megapixel; è al posteriore che Realme ha scelto di percorrere una strada completamente diversa rispetto a quanto fatto sul modello 2023, abbandonando il sensore principale da 200 megapixel e rimpiazzando l’inutile sensore macro con un ben più utile teleobiettivo periscopico.

Il comparto fotografico principale, sempre triplo, può ora contare sul sensore principale IMX890 di Sony, un collaudato sensore da 1/1,56″ con risoluzione 50 megapixel, stabilizzato otticamente. Il sensore ultra-grandangolare resta da 8 megapixel. La grande novità è il teleobiettivo periscopico che sfrutta un sensore OmniVision OV64B da mezzo pollice con risoluzione 64 megapixel stabilizzato otticamente: grazie a questo sensore, lo smartphone è in grado di effettuare scatti con zoom ottico 3x e di spingersi fino allo zoom 120x in digitale.

Scheda tecnica completa e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del Realme 12 Pro+ 5G.

Dimensioni: 161,47 x 74,02 x 8,75 mm

x x Peso: 196 grammi

Display: AMOLED da 6,7″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz , luminosità di picco a 950 nit e PWM dimming a 2160 Hz

da con refresh rate a , luminosità di picco a e PWM dimming a SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 710

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione

o di RAM e o di spazio di archiviazione Fotocamera posteriore: tripla , 50 MP (principale con OIS) + 8 MP (ultra-grandangolare) + 64 MP (teleobiettivo periscopico con OIS, zoom ottico 3x)

, (principale con OIS) + (ultra-grandangolare) + (teleobiettivo periscopico con OIS, zoom ottico 3x) Fotocamera anteriore: 32 MP

Reti mobili e Connettività: 5G (Dual SIM), Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2 , GPS , NFC , USB-C 2.0

(Dual SIM), , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5000 mAh , supporta la ricarica rapida cablata a 67 W

, supporta la ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Realme UI 5.0 basata su Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del Realme 12 Pro+ 5G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Previous Next Fullscreen

Realme 12 Pro 5G

Il fratello minore Realme 12 Pro 5G si affida invece sullo Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm), affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM (espandibili di massimo 8 GB con la funzionalità di RAM dinamica) e da 256 GB di spazio di archiviazione. Si tratta di una piattaforma di fascia media che può essere interpretata come una versione leggermente depotenziata dello Snapdragon 7s Gen 2. In generale dovrebbe offrire performance simili a quelle del Dimensity 7050 presente a bordo del predecessore realme 11 Pro 5G.

Spostandoci all’ambito fotografico, la fotocamera anteriore rimane da 16 megapixel; anche in questo caso, è al posteriore che Realme ha scelto di percorrere una strada completamente diversa rispetto a quanto fatto sul modello 2023, rendendo il comparto fotografico principale funzionale e versatile.

Il comparto fotografico principale ora è triplo e può ora contare sul sensore principale Sony IMX882 da mezzo pollice con risoluzione 50 megapixel, stabilizzato otticamente. Rispetto allo scorso anno, al posto di un inutile sensore per la profondità di campo, troviamo un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel. Il terzo sensore è un teleobiettivo che sfrutta un sensore Sony IMX709 da 1/2,74″ con risoluzione 32 megapixel stabilizzato otticamente: grazie a questo sensore, lo smartphone è in grado di effettuare scatti con zoom ottico 2x e di spingersi fino allo zoom 20x in digitale.

Scheda tecnica completa e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del Realme 12 Pro 5G.

Dimensioni: 161,47 x 74,02 x 8,75 mm

x x Peso: 196 grammi

Display: AMOLED da 6,7″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz , luminosità di picco a 950 nit e PWM dimming a 2160 Hz

da con refresh rate a , luminosità di picco a e PWM dimming a SoC: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 710

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 o 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione

o di RAM e di spazio di archiviazione Fotocamera posteriore: tripla , 50 MP (principale con OIS) + 8 MP (ultra-grandangolare) + 32 MP (teleobiettivo con OIS, zoom ottico 2x)

, (principale con OIS) + (ultra-grandangolare) + (teleobiettivo con OIS, zoom ottico 2x) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 5G (Dual SIM), Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2 , GPS , NFC , USB-C 2.0

(Dual SIM), , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5000 mAh , supporta la ricarica rapida cablata a 67 W

, supporta la ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Realme UI 5.0 basata su Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del Realme 12 Pro 5G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Previous Next Fullscreen

Disponibilità, prezzi e promo lancio dei nuovi smartphone realme

I nuovi smartphone appena annunciati per l’Italia da realme saranno disponibili all’acquisto da dopodomani, giovedì 14 marzo 2024, in due colorazioni (Submarine Blue e Navigator Beige) e in due diverse configurazioni di memoria ciascuno. Ecco i prezzi di listino (e le promo lancio previste per entrambi i modelli):

Realme 12 Pro 5G viene proposto al prezzo di 399,99 euro nella configurazione 8+256 GB e al prezzo di 449,99 euro nella configurazione 12+256 GB . Promo: fino al 31 marzo 2024 sarà possibile acquistare la variante 12+256 GB al prezzo della variante 8+256 GB (ovvero 399,99 euro ). Promo: dal 20 al 25 marzo 2024 sarà possibile acquistare la variante 8+256 GB a 299,99 euro .

viene proposto al prezzo di nella configurazione e al prezzo di nella configurazione .

Acquista Realme 12 Pro 5G su Amazon | Acquista Realme 12 Pro 5G su Unieuro

Realme 12 Pro+ 5G viene proposto al prezzo di 499,99 euro nella configurazione 8+256 GB e al prezzo di 549,99 euro nella configurazione 12+512 GB . Promo: dal 14 al 31 marzo 2024 sarà possibile acquistare la variante 12+512 GB al prezzo della variante 8+256 GB (ovvero 499,99 euro ). Promo: dal 20 al 25 marzo sarà possibile acquistare la variante 8+256 GB a 399,99 euro .

viene proposto al prezzo di nella configurazione e al prezzo di nella configurazione .

Acquista Realme 12 Pro+ 5G su Amazon | Acquista Realme 12 Pro+ 5G su Unieuro

Non perderti: Recensione Realme 11 Pro+: punta tutto sui numeri, 512GB, 120Hz, 200mpx e 100W