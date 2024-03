Su Amazon stanno impazzando gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera, ma l’arrivo della bella stagione coinvolge anche il Google Store: sullo shop online ufficiale della casa di Mountain View sono disponibili diverse offerte che toccano Google Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Watch 2 e non solo. Andiamo insieme a scoprire i ribassi più interessanti.

Google Pixel 8 guida le offerte di primavera del Google Store

Il Google Store lancia quest’oggi le sue offerte di primavera, pensate per festeggiare l’arrivo della nuova stagione. Valide fino al 15 aprile 2024 (scorte permettendo), coinvolgono alcuni tra i prodotti più interessanti del negozio online e consentono persino di ottenere un credito per successivi acquisti.

Tra le proposte più intriganti ci sono senza dubbio quelle per Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, i due smartphone Android di fascia alta lanciati lo scorso ottobre: per entrambi c’è il SoC Tensor G3, ma il modello Pro alza l’asticella nello schermo (6,2 pollici Full-HD+ su Pixel 8 e 6,7 pollici LTPO QHD+ su Pixel 8 Pro) e nel comparto fotografico, dove trovano posto il sensore principale da 50 MP, il sensore ultra-grandangolare da 48 MP e il teleobiettivo periscopico da 48 MP (con OIS).

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono stati lanciati a rispettivamente 799 euro e 1099 euro, ma in questi giorni sono entrambi in offerta sul Google Store ufficiale: il primo può essere acquistato a 649 euro, il secondo a 899 euro, in entrambi i casi con l’aggiunta di un credito da 100 euro da utilizzare successivamente. Quest’ultimo arriverà via email entro 24 ore dall’acquisto e sarà utilizzabile entro un anno dalla sua emissione.

In offerta anche Google Pixel 7a, lo smartphone Android di fascia media della gamma di Mountain View. Quest’ultimo è stato lanciato la scorsa primavera con uno schermo più compatto (6,1 pollici) e il SoC Tensor G2 a un prezzo decisamente più contenuto (509 euro). Fino al 15 aprile 2024 è disponibile in offerta sul Google Store a 379 euro, con in più un credito di 50 euro da spendere successivamente sul negozio online.

Gli sconti primaverili di Google non sono finiti qui: in promozione troviamo anche lo smartwatch Google Pixel Watch 2 con uno sconto di 70 euro e i due modelli di cuffie, ossia Google Pixel Buds Pro e Google Pixel Buds A-Series, con sconti di 60 e 40 euro; questi prodotti sono acquistabili a rispettivamente 329 euro, 169 euro e 69 euro.

Se siete iscritti alla newsletter del Google Store potete in più approfittare di un extra sconto del 5%, valido fino al 9 aprile 2024. I codici sono personalizzati e diversi per ciascun utente, e sono cumulabili con le offerte qui sopra. Sfruttandoli potreste riuscire a portarvi a casa i prodotti ai seguenti prezzi:

Google Pixel 8 a 616,55 euro

Google Pixel 8 Pro a 854,05 euro

Google Pixel 7a a 360,05 euro

Google Pixel Watch 2 a 312,55 euro

Google Pixel Buds Pro a 160,55 euro

Google Pixel Buds A-Series a 65,55 euro

Se invece preferite affidarvi ad Amazon e alla sua Festa di Primavera, questo è il link che fa per voi per le offerte Google. Per indecisioni potete fare riferimento alle nostre recensioni.

