La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è partita questa notte con tantissimi sconti sulla tecnologia e non solo. In mezzo alle tante proposte valide per l’intera durata dell’evento, come forse saprete spiccano le Offerte WOW!, cioè offerte particolarmente intriganti proposte dal sito a orari specifici: alle 16:00 di oggi, 20 marzo 2024, è partita un’Offerta WOW! su Google Pixel 8 che vale la pena scoprire insieme.

Google Pixel 8 tra le Offerte WOW! di Amazon

Come abbiamo visto, la Festa della Offerte di Primavera di Amazon è disponibile dal 20 al 25 marzo 2024: a differenza del Prime Day o della Festa delle Offerte Prime, le offerte sono generalmente valide per tutti, ad eccezione proprio delle Offerte WOW!, che risultano riservate agli abbonati Prime e che spuntano a orari specifici durante l’intero evento.

Una di questa riguarda Google Pixel 8, smartphone Android lanciato dalla casa di Mountain View lo scorso ottobre in compagnia del fratello Pixel 8 Pro. Si tratta del modello più compatto del duo, e anche del meno costoso (a maggior ragione con l’attuale promozione), dotato di display OLED da 6,2 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e SoC Tensor G3, affiancato dal chip di sicurezza Titan M2 e supportato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna UFS 3.1.

La casa di Mountain View si è concentrata sul comparto fotografico, non solo a livello software e lato IA: a bordo di Pixel 8 trova posto una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, e una fotocamera anteriore da 10,5 MP integrata attraverso un piccolo foro nel display. Non mancano connettività 5G dual-SIM (Nano SIM + eSIM), Wi-Fi 7, NFC, GPS, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C 3.2.

A disposizione anche certificazione IP68 contro acqua e polvere e altoparlanti stereo. La batteria di Pixel 8 è da 4575 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 27 W, la ricarica wireless a 18 W e la ricarica wireless inversa. Per tutti gli altri dettagli potete dare un’occhiata alla scheda tecnica completa.

Lo smartphone ha debuttato a inizio ottobre con Android 14 e offre un supporto software da record (Google promette 7 anni di aggiornamenti, grazie ai quali dovrebbe arrivare fino all’ipotetico Android 21). Nelle scorse settimane ha ricevuto la prima Developer Preview di Android 15, con la seconda che dovrebbe ormai essere in dirittura di arrivo.

Google Pixel 8 è stato lanciato a ottobre al prezzo consigliato di 799 euro (128 GB) e 859 euro (256 GB), ma in questo momento è disponibile su Amazon a una cifra decisamente più interessante che riguarda la prima versione e la colorazione Rosa. Con l’Offerta WOW! valida dalle 16:00 di oggi, potete acquistarlo a 559 euro. Se siete interessati e siete abbonati Amazon Prime potete approfittare dell’Offerta WOW! su Google Pixel 8 seguendo il link qui di seguito:

