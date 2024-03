Quando ci si trova alla guida di un veicolo, Android Auto è senza dubbio uno degli strumenti più utili per l’utente, il sistema di infotainment di Google ci consente infatti di gestire la navigazione, la riproduzione musicale e la messaggistica utilizzando quasi esclusivamente i comandi vocali, dandoci modo di non distrarci troppo dalla guida.

Il colosso di Mountain View è solito dedicare svariate risorse in termini di sviluppo alla piattaforma in questione, di recente per esempio abbiamo visto come Android Auto abbia raggiunto una nuova versione nel canale stabile, come sia stata introdotta l’indicazione delle app utilizzabili a veicolo fermo, o ancora come sia iniziata l’introduzione dei riepiloghi delle notifiche gestiti dall’IA.

Nelle ultime ore invece, la piattaforma di infotainment di Big G ha raggiunto una nuova versione nel canale Beta, vediamo insieme se c’è qualche novità degna di nota.

È disponibile la versione 11.6 Beta di Android Auto

Come anticipato in apertura, il team di sviluppatori dietro ad Android Auto ha rilasciato nelle ultime ore una nuova versione del software per il canale Beta: la piattaforma raggiunge di conseguenza la versione 11.6.

Se in alcuni casi, come successo ad inizio febbraio con la visualizzazione su Google Maps degli edifici in 3D, le novità implementate sono abbastanza evidenti, la maggior parte delle volte così non è; anche in questo caso la società non ha rilasciato un changelog dettagliato dell’aggiornamento, costringendo gli utenti ad effettuare la solita caccia alle novità.

Ad un primo sguardo, non sembrano essere presenti particolari nuove funzioni, segno di come probabilmente Google si sia limitata alle correzioni di bug e miglioramenti vari sotto al cofano per la versione 11.6 Beta di Android Auto.

Ad ogni modo, se volete essere tra i primi a provare con mano le ultime versioni, Beta o stabile, della piattaforma di infotainment in questione, potete fare riferimento al portale APKMirror per procedere con il download e la successiva installazione manuale del software; in alternativa, potete comunque affidarvi al Google Play Store grazie al badge sottostante.

