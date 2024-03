Negli ultimi mesi Google ha aggiornato con molta costanza Android Auto, introducendo una serie di novità che vanno a migliorare l’esperienza alla guida. Con l’ultima versione è stata aggiunta una piccola icona di fianco alle applicazioni che funzionano soltanto quando il veicolo non è in movimento.

Recentemente è stata rilasciata la versione 11.4 di Android Auto stabile, mentre nell’ultima versione beta sono stati introdotti i riepiloghi delle notifiche gestiti dall’intelligenza artificiale. Con l’ultima versione stabile, però, è stata silenziosamente introdotta una novità che renderà più semplice capire quali applicazioni possono essere utilizzate soltanto quando il veicolo è parcheggiato e fermo.

Le applicazioni su Android Auto possono infatti svolgere svariate funzioni, ma alcune di queste possono essere utilizzate soltanto quando non siamo alla guida. Un esempio è GameSnacks, una raccolta di giochi touchscreen studiata principalmente per i veicoli elettrici, da utilizzare come forma di intrattenimento durante la ricarica dell’auto.

Android Auto introduce un’icona per alcune app

In precedenza, se si tentava di aprire GameSnacks o altre applicazioni durante la guida, Android Auto rimandava ad un messaggio di errore che indicava la necessità di essere fermi per poter utilizzare l’applicazione. Questo messaggio appariva soltanto al momento dell’apertura dell’app, ma con l’ultima versione potremo capire immediatamente quali app possiamo usare alla guida e quali no.

È stata infatti introdotta un’icona a forma di “P” su tutte le app che richiedono che il veicolo sia parcheggiato per funzionare. Si tratta di una piccola ma importante novità introdotta senza particolari spiegazioni, ma che renderà ancora più immediato l’utilizzo di Android Auto.

Questo nuovo badge ha fatto la sua comparsa sulla versione 11.4 stabile di Android Auto, rilasciata nelle scorse settimane. Se ancora non avete aggiornato la vostra applicazione, potete farlo direttamente sul Google Play Store attraverso il badge sottostante.