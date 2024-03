Dopo l’ultimo aggiornamento alla versione 11.4 stabile, Android Auto ora ottiene una nuova versione beta che introduce una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale, ossia i riepiloghi per le notifiche gestiti dall’IA.

La nuova beta 11.5 di Android Auto abilita funzionalità AI come la lettura dei messaggi ad alta voce, ma Google chiarisce che le notifiche in arrivo riepilogate dall’intelligenza artificiale devono prima essere inviate ai server di Google e per l’elaborazione, tuttavia l’azienda specifica che non vengono mai salvate.

Google lancia la nuova versione beta 11.5 di Android Auto

La novità si presenta con un’apposita notifica, ma sembra avere difficoltà a riassumere i messaggi più lunghi, in quanto vengono letti interamente.

È interessante notare che Google non parla più di intelligenza artificiale, ma solo di “assistente”. L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più imprescindibile per l’azienda di Mountain View che la sta implementando ovunque all’interno di app, servizi, parti dell’ecosistema e dei dispositivi Android.

Android Auto è un’app e un sistema sviluppato da Google per consentire agli smartphone di essere utilizzati in auto attraverso l’infotainment.

È possibile ottenere l’ultima versione stabile di Android Auto attraverso Google Play Store utilizzando il badge che trovate a seguire, oppure scaricando e installando manualmente il relativo file APK disponibile sul portale Apkmirror.