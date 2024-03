Android Auto e Google Maps sono due servizi offerti dal colosso di Mountain View che vanno spesso a braccetto, il primo è la piattaforma di infotainment sviluppata dall’azienda, mentre la seconda è l’applicazione predefinita dedicata alla navigazione.

Appare evidente dunque come, nella maggior parte dei casi, l’utilizzo del primo implichi la scelta da parte dell’utente anche della seconda (anche se in alcuni casi c’è chi preferisce Waze).

Entrambi i servizi ricevono ovviamente le attenzioni dei team di sviluppatori in seno all’azienda, di recente per esempio per quanto riguarda Android Auto abbiamo visto come la piattaforma abbia raggiunto una nuova versione nel canale stabile, come sia stata introdotta l’indicazione delle app utilizzabili a veicolo fermo, o ancora come sia iniziata l’introduzione dei riepiloghi delle notifiche gestiti dall’IA.

Per quanto riguarda Google Maps invece abbiamo visto come la navigazione sia diventa più precisa grazie a un nuovo strumento e come l’app abbia iniziato a mostrare gli ingressi degli edifici più grandi. Se nella maggior parte dei casi quando viene introdotta una novità questa è abbastanza evidente, non è sempre così ed è esattamente il caso che vi riportiamo oggi: una piccola novità è stata introdotta in Google Maps per Android Auto, ma è probabile che non ve ne siate accorti.

Google Maps riprogetta leggermente l’estetica del tempo stimato di arrivo in Android Auto

Da tempo immemore ormai, avviando la navigazione verso un determinato luogo con Google Maps, l’applicazione ci offre, oltre a tutta una serie di indicazioni, anche una stima del tempo di arrivo: potreste non esservene mai accorti ma è sempre stata presente una sottile differenza tra l’estetica di questa funzione sullo smartphone e su Android Auto.

Sui dispositivi mobili il tempo di guida stimato è riportato in grassetto rispetto alle altre scritte, mentre sulla piattaforma di infotainment dell’azienda no, visto che finora è stato utilizzato un carattere costante in tutto il testo. Con le ultime versioni delle due applicazioni però, la situazione è cambiata.

Come potete notare dalle immagini condivise dai colleghi di 9to5Google, sembra che il colosso di Mountain View abbia deciso di uniformare l’estetica dell’esperienza offerta da Google Maps: anche su Android Auto infatti, il tempo stimato di arrivo viene ora riportato in grassetto per quanto riguarda il numero in sé, mentre le indicazioni per minuti e ore rimangono inalterate.

Per quanto si tratti di un cambiamento estetico, è qualcosa che molti di voi potrebbero non aver nemmeno notato, la novità è presente nelle ultime versioni dei due software, ovvero la 11.119.0100 di Google Maps e la versione 11.5 di Android Auto.

Come aggiornare le app alle ultime versioni disponibili

Qualora voleste provvedere all’aggiornamento delle due applicazioni, vi lasciamo qui sotto i badge per procedere al controllo dell’eventuale presenza dell’update direttamente tramite il Google Play Store, in alternativa potete affidarvi al portale APKMirror per procedere con il download e la successiva installazione manuale delle ultime versioni disponibili, seguendo questo link per Maps e quest’altro per Android Auto.

Google Maps

Android Auto

Potrebbe interessarti anche: Con questa funzione Google Maps diventa sempre più simile a un videogioco