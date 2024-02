Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare al miglioramento di Android Auto e nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta di questa applicazione, che oramai da oltre un anno può contare su un supporto software davvero invidiabile.

Ricordiamo che Android Auto può essere considerata la soluzione studiata dal team del colosso di Mountain View per mettere a disposizione degli utenti un comodo assistente per i loro spostamenti, il tutto con il primario obiettivo di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione ben fissa sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e per le comunicazioni con i propri contatti.

Un’importante novità per gli utenti Android Auto

All’inizio di quest’anno il team di Android Auto ha introdotto una nuova interessante funzionalità per la navigazione: ci riferiamo alla visualizzazione su Google Maps degli edifici in 3D mentre si guida.

Ebbene, con la versione 11.3 beta di Android Auto questa novità viene messa a disposizione di una più ampia platea di utenti e tale nuova interfaccia viene mostrata di default (ciò anche nel momento in cui Google Maps mostra gli edifici 3D su uno smartphone solo quando viene abilitata manualmente l’impostazione).

Pare che gli edifici in 3D appaiano soltanto quando Android Auto è in modalità chiara e la funzionalità può essere disattivata attraverso il menu delle impostazioni di Google Maps.

Con questo aggiornamento Google Maps modifica anche i tasti che vengono mostrati quando si arriva a destinazione.

Ricordiamo che in occasione del CES 2024 Google ha anche confermato che gli edifici 3D di Google Maps saranno disponibili pure su Android Automotive.

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili di Android Auto man mano che vengono rilasciate potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 11.3 beta la trovate qui.

L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: