Anche questo fine settimana arriva la nuova versione stabile di Android Auto. La versione 11.5 esce dunque dalla fase beta recentemente pubblicata e ora è in fase di rilascio per tutti gli utenti.

Le principale novità della versione 11.5 di Android Auto è la funzionalità basata sull’intelligenza artificiale che effettua la lettura dei messaggi ad alta voce.

Android Auto ottiene la versione 11.5 stabile

I messaggi più lunghi delle app di messaggistica vengono riepilogati in una versione più breve grazie al contributo dell’IA.

Google chiarisce che le notifiche in arrivo riepilogate dall’intelligenza artificiale devono prima essere inviate ai server di Google e per l’elaborazione, tuttavia l’azienda specifica che non vengono mai salvate.

Nella versione stabile di Android Auto è stata recentemente introdotta una novità che renderà più semplice capire quali applicazioni possono essere utilizzate soltanto quando il veicolo è parcheggiato e fermo per ragioni legate alla sicurezza.

Come aggiornare Android Auto

È possibile ottenere l’ultima versione stabile di Android Auto attraverso Google Play Store utilizzando il badge che trovate a seguire, oppure scaricando e installando manualmente il relativo file APK disponibile sul portale Apkmirror.