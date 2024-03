Quando è stata annunciata l’app Gemini, Google ha descritto il Widget At a Glance come una funzionalità alimentata direttamente da Google Assistant, ma da oggi le cose potrebbero cambiare anche qui.

Ora l’azienda non considera più il Widget At a Glance come un’estensione di Google Assistant, suggerendo anche in questo caso che quest’ultimo potrebbe scomparire.

Il Widget At a Glance sta abbandonando il brand “Assistant”

Con l’ultima beta 15.11 dell’App Google la dicitura “Assistente” è stata rimossa, lasciando intendere che ora “At a Glance” è responsabile della funzionalità. La pagina delle impostazioni con le funzioni di attivazione/disattivazione è stata aggiornata per rispecchiare il cambiamento.

Il tutto fa probabilmente parte dell’intenzione di Google di espandere Gemini che potrebbe essere integrato negli smartphone Android e anche su iPhone.

Nel frattempo si segnala che l’aggiornamento di oggi introduce un bug che rende invisibile il pulsante a tre punti sul widget At a Glance, tuttavia toccando l’area appena a sinistra dell’icona del meteo è ancora possibile aprire il menu.

Google Gemini, ex Bard, è un chatbot basato sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico sviluppato da Google e creato sul modello LaMDA. Si tratta di un concorrente diretto di ChatGPT creato da OpenAI e promette una grande quantità di possibilità per migliorare la creatività e la produttività.

