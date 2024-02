Il team di Google nelle ultime settimane ha dedicato grandi attenzioni a Gemini, la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per mettere a disposizione di un’ampia platea di utenti tutta una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Di recente Google ha introdotto l’app Gemini per Android, grazie alla quale gli utenti hanno la possibilità di passare da Google Assistant a Gemini e rendere quest’ultima soluzione l’assistente IA predefinito.

Pare, tuttavia, che il colosso di Mountain View si stia preparando a compiere il passo successivo, eliminando completamente Google Assistant e introducendo al suo posto Gemini.

Google Assistant inizia a fare spazio al nuovo Gemini

Chi non ha già l’app Google Assistant per Android, se prova a scaricarla dal Play Store otterrà Gemini per impostazione predefinita e anche l’icona avrà il nome del nuovo assistente IA.

La cosa strana è che chi ha scaricato anche l’app Android Gemini autonoma vedrà due applicazioni di questo assistente nell’elenco delle app.

Quando si apre l’app Gemini che viene visualizzata dopo aver scaricato Google Assistant, è possibile accedere alle Impostazioni e tornare all’assistente e tale scelta comporterà il cambiamento dell’icona dell’app, che tornerà ad essere quella classica di Google Assistant.

Pare che la modifica dell’icona dell’app Google Assistant sia stata riscontrata da alcuni utenti anche dopo avere installato un suo aggiornamento dal Google Play Store.

Ad ogni modo, la decisione di Google di iniziare a “suggerire” agli utenti di usare il nuovo assistente IA non fa altro che confermare che nel corso dei prossimi mesi avrà il compito di prendere il posto di quello “storico”.

Del resto, Google non ha nascosto di avere in programma di implementare in Gemini sempre più funzionalità di Google Assistant, che prima o poi dovrà arrendersi e andare in pensione.

Potete scaricare l’app di Gemini per Android gratuitamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge: