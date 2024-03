Pare che Apple e Google stiano valutando la possibilità di collaborare tra loro con l’obiettivo di sfruttare il modello di intelligenza artificiale Gemini per le funzionalità di iPhone.

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg, i due colossi statunitensi avrebbero deciso di fare fronte comune e unire le loro forze per riuscire ad imporsi in un settore che diventa giorno dopo giorno più importante e competitivo e nel quale al momento ci sono delle aziende in evidente vantaggio.

Google ed Apple unite per migliorare il settore IA

Pare che Apple stia cercando di ottenere in licenza la tecnologia IA di Google, in modo da poter introdurre delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale con la prossima versione di iOS entro la fine dell’anno.

Inoltre, sembra che il colosso di Cupertino abbia anche avviato delle discussioni con OpenAI al fine di poter utilizzare potenzialmente i modelli GPT sui suoi prodotti.

Non c’è da stupirsi più di tanto se Apple si sta dando parecchio da fare per trovare degli accordi per l’utilizzo delle tecnologie IA di altre aziende, in quanto al momento la pressione sul colosso di Cupertino nel settore dell’intelligenza artificiale è piuttosto alta, essendo evidentemente indietro rispetto ad altre concorrenti, come OpenAI, Microsoft, Anthropic e Google.

In particolare, di recente il team di sviluppatori di Apple si è soffermato sulla creazione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa e da questo punto di vista Google Gemini potrebbe essere di grande aiuto.

A giugno è in programma la Worldwide Developers Conference 2024, appuntamento in occasione del quale Apple presenterà iOS 18 e annuncerà le prime funzionalità IA che tale versione del suo sistema operativo porterà con sé.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più su questa possibile partnership tra le due “nemiche” Google e Apple.

