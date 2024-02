Il mercato degli smartphone sta registrando un rallentamento delle vendite e tutto il settore sta puntando sull’intelligenza artificiale per dare ai consumatori un motivo per acquistare un nuovo smartphone.

In quest’ottica anche Google sta facendo la sua parte e ora ha delineato i suoi piani per integrare il suo modello di intelligenza artificiale Gemini negli smartphone Android.

Dopo la precedente introduzione di Gemini Nano, una versione ridotta del modello di intelligenza artificiale che richiede ancora l’accesso a Internet, l’azienda di Mountain View ora si prepara a compiere il passo successivo: integrare Gemini negli smartphone Android.

Google punta a integrare Gemini negli smartphone Android entro il 2025

Con l’intelligenza artificiale integrata direttamente sui dispositivi gli utenti non avrebbero bisogno di una connettività costante per l’elaborazione via cloud, assicurandosi un’esperienza migliore, anche in fatto di privacy.

L’integrazione di un modello AI potente come ChatGPT di OpenAI o Gemini Ultra di Google potrebbe rilanciare un nuovo ciclo di vita per gli smartphone Android.

Tuttavia gli analisti invitano alla cautela poiché i progressi attuali potrebbero non essere sufficienti a convincere i consumatori a mettere nel cassetto il loro vecchio smartphone.

