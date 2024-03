Mancano poche ore all’inizio della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, ma questo non significa che non sia già possibile sfruttare qualche sconto sul sito. In queste ore sono infatti disponibili le offerte di lancio per Samsung Galaxy A55 5G e Samsung Galaxy A35 5G, i due smartphone Android di fascia media presentati giusto qualche giorno fa: vediamo come approfittarne subito.

Samsung Galaxy A55 e Galaxy A35 5G in offerta lancio su Amazon

Samsung Galaxy A55 5G è il modello più “completo” del nuovo duo ed è probabilmente destinato a diventare uno degli smartphone di fascia media più apprezzati di quest’anno. Tra le specifiche più interessanti troviamo il display, che può contare su un pannello Infinity-O Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz (apprezzato anche da DxOMark insieme a quello del “fratello”). Il cuore è costituito dal SoC Exynos 1480 con CPU octa-core, supportato da 8 GB di RAM e da un massimo di 256 GB di memoria interna (256 GB allo stesso prezzo della versione 128 GB fino a fine mese, come vedremo).

A livello fotografico Samsung ha integrato quattro sensori in tutto: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore macro da 5 MP, mentre frontalmente un sensore grandangolare da 32 MP. Completa la connettività , con 5G (Nano SIM + eSIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 W.

Samsung Galaxy A35 5G è pensato per chi vuole spendere qualcosa meno e offre sempre un display Infinity-O Super AMOLED da 6,6 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, ma in questo caso accompagnato dal SoC Exynos 1380 octa-core; al fianco di quest’ultimo abbiamo 6 o 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna.

Cambia un po’ anche il comparto fotografico, con tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 5 MP, e con fotocamera anteriore da 13 MP. La batteria è sempre da 5000 mAh, con ricarica fino a 25 W, e la connettività è sostanzialmente la stessa (5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e USB Type-C).

Entrambi i nuovi smartphone vengono proposti con One UI 6.1 e Android 14, con la promessa di almeno quattro aggiornamenti del sistema operativo (fino ad Android 18, dunque) e cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy A55 5G viene proposto a un prezzo di listino consigliato di 499,90 euro (128 GB) e 549,90 euro (256 GB), mentre Galaxy A35 5G a un prezzo di 399,90 euro (128 GB) e 459,90 euro (256 GB). Fino al 31 marzo 2024 potete però approfittare di una promozione che consente di acquistare la versione più capiente allo stesso prezzo di quella “base”: in questo modo potete dunque portarvi a casa Galaxy A55 5G 256 GB a 499 euro e Galaxy A35 5G 8-256 GB a 399 euro, con uno sconto di rispettivamente di 50 e 60 euro.

Questa offerta è valida anche su Amazon, dove potete trovare i due smartphone con cover in omaggio e nelle varie colorazioni (Awesome Ice Blue, Awesome Navy, Awesome Lemon e Awesome Lilac) con consegna anche in un giorno (se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso:

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S24: uno smartphone bello, compatto e longevo