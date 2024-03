Samsung ha recentemente lanciato sul mercato due nuovi dispositivi di fascia media, Samsung Galaxy A35 5G e Samsung Galaxy A55 5G, che hanno apportato miglioramenti in diversi ambiti rispetto ai predecessori. Come ogni nuovo smartphone arrivato sul mercato, anche i nuovi dispositivi del colosso coreano sono passati sotto le mani di DxOMark per i consueti test, che ne ha elogiato i display reputandoli i migliori.

Samsung Galaxy A35 5G e Samsung Galaxy A55 5G sono stati presentati ufficialmente qualche giorno fa e sono attualmente acquistabili con alcuni sconti fino a 100 euro. Il noto portale DxOMark ha testato il comparto fotografico e i display delle ultime fatiche di casa Samsung, classificando i display dei nuovi medio gamma come i migliori nelle rispettive fasce di prezzo.

Nello specifico, il display di Samsung Galaxy A35 5G è risultato il migliore in assoluto nella fascia di prezzo sotto i 400 dollari, mentre Samsung Galaxy A55 5G si distingue come lo smartphone con il display migliore nella fascia di prezzo sotto i 600 dollari.

DxOMark testa display e fotocamere dei nuovi Samsung di fascia media

Nel corso dei suoi tipici test, DxOMark ha notato che¬†Galaxy A55 5G¬†ha raggiunto un picco di luminosit√† di 1638 nit, un valore notevolmente superiore a quello del suo predecessore Galaxy A54 e addirittura in linea con l’ex top di gamma Samsung Galaxy S23, che si ferma a 1600 nit. Lo smartphone √® risultato inoltre eccezionale per l’accuratezza dei colori, anche sotto la luce del sole, e per le prestazioni durante la riproduzione di contenuti HDR.

Non da meno è risultato anche Galaxy A35 5G, che ha raggiunto un picco di luminosità di 1620 nit, garantendo una visualizzazione chiara anche in condizioni di luce intensa. Anche questo modello vanta colori vivaci e la loro variazione non è risultata problematica, a differenza di altri telefoni nella stessa fascia di prezzo. Il display tutto sommato risulta il migliore nella sua fascia di prezzo, anche se diversi utenti hanno già segnalato tocchi indesiderati sullo schermo.

Se i display sono risultati i migliori nelle rispettive categorie di prezzo, lo stesso non si pu√≤ dire del comparto fotografico, in cui la natura di smartphone di fascia media esce allo scoperto. Samsung Galaxy A35¬†5G¬†si √® guadagnato, secondo DxOMark, il secondo posto nella sua fascia di prezzo ed √® particolarmente indicato per gli scatti all’aperto e la registrazione di video, mentre¬†Samsung Galaxy A55 5G¬†si deve accontentare del quindicesimo posto, presentando difficolt√† in condizioni di scarsa illuminazione o controluce.

Se siete interessati alla recensione di DxOMark, vi rimandiamo alle pagine dei due smartphone rispettivamente a questo e questo indirizzo. Queste, invece, le specifiche tecniche complete dei due smartphone:

Samsung Galaxy A35 5G

Dimensioni:  161,7  x  78  x  8,2 mm

x   x  Peso:  209 grammi

Display:  Super AMOLED  da  6,6″  FHD+  con refresh rate a  120 Hz

da  con refresh rate a  SoC:  Samsung Exynos 1380  (5 nm) con CPU cota-core e GPU  Mali-G68 MP5



(5 nm) con CPU cota-core e GPU  Memorie:  6  o  8 GB  di RAM e  128  o  256 GB  di spazio di archiviazione

 o  di RAM e  o  di spazio di archiviazione Fotocamera posteriore:  tripla , principale da  50 MP  + ultra-grandangolare da  8 MP  + macro da  5 MP

, principale da  + ultra-grandangolare da  + macro da  Fotocamera anteriore:  13 MP

Reti mobili e Connettività:  5G  (Dual SIM),  Wi-Fi 6 ,  Bluetooth 5.3 ,  GPS ,  NFC ,  USB-C 2.0

(Dual SIM),  ,  ,  ,  ,  Lettore delle impronte digitali:  ottico  (sotto al display)

(sotto al display) Batteria:  5000 mAh , supporta la ricarica rapida cablata a  25 W

, supporta la ricarica rapida cablata a  Sistema operativo: One UI 6.1 basata su Android 14

Samsung Galaxy A55 5G

Dimensioni:  161,1  x  77,4  x  8,2 mm

x   x  Peso:  213 grammi

Display:  Super AMOLED  da  6,6″  FHD+  con refresh rate a  120 Hz

da  con refresh rate a  SoC:  Samsung Exynos 1480  (4 nm) con CPU cota-core e GPU  Xclipse 530

(4 nm) con CPU cota-core e GPU  Memorie:  8 GB  di RAM e  128  o  256 GB  di spazio di archiviazione

di RAM e  o  di spazio di archiviazione Fotocamera posteriore:  tripla , principale da  50 MP  + ultra-grandangolare da  12 MP  + macro da  5 MP

, principale da  + ultra-grandangolare da  + macro da  Fotocamera anteriore:  32 MP

Reti mobili e Connettività:  5G  (Nano SIM + eSIM),  Wi-Fi 6 ,  Bluetooth 5.3 ,  GPS ,  NFC ,  USB-C 2.0

(Nano SIM + eSIM),  ,  ,  ,  ,  Lettore delle impronte digitali:  ottico  (sotto al display)

(sotto al display) Batteria:  5000 mAh , supporta la ricarica rapida cablata a  25 W

, supporta la ricarica rapida cablata a  Sistema operativo: One UI 6.1 basata su Android 14

