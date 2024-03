Instagram, il popolare social network del gruppo Meta, è in continua evoluzione e potrebbe presto guadagnare alcune nuove potenzialità, attualmente disponibili in test per un ristretto numero di utenti (probabilmente lato server).

Dopo avere introdotto ufficialmente la modifica dei messaggi diretti e altre funzionalità legate alle chat, il team di sviluppo è al lavoro sia migliorare l’esperienza utente che per arricchire il quantitativo di funzionalità presenti. Scopriamo le novità in arrivo.

Instagram è un cantiere aperto: le novità in test

Come anticipato, il team di sviluppo di Instagram sta attualmente testando, con un ristretto numero di utenti, una serie di nuove potenzialità da implementare all’interno dell’app (alcune sono addirittura nascoste e non disponibili nemmeno per pochi beta tester).

Tra le novità in test vi sono la possibilità di pubblicare post nel passato, mandare file nei DM (ma forse solo per gli account Business), nuovi strumenti per le storie e i Reel e molto altro.

Possiamo dare un’occhiata a cosa ha in serbo per gli utenti il team di sviluppo, grazie al prazioso lavoro dello sviluppatore Alessandro Paluzzi, che ha documentato su X (l’ex Twitter) tutte le varie novità in fase di test in quello che sembra essere un vero e proprio cantiere aperto.

Prima di partire con la rassegna, è doveroso fare una premessa: non è detto che tutte queste novità saranno alla fine implementate all’interno dell’app; alcune, come di consueto, potrebbero essere scartate durante il ciclo di sviluppo.

Possibilità di pubblicare post “nel passato”

In futuro, l’app di Instagram potrebbe consentire agli utenti di retrodatare un post: nello specifico, tra le opzioni di pubblicazione, verrà aggiunta la nuova opzione “Pubblica nel passato” che permetterà di scegliere una data specifica, precedente a quella della pubblicazione, che verrà attribuita al post come data di pubblicazione effettiva.

Pubblicazione contemporanea dei post Instagram su Threads

Instagram e Threads vanno sempre più a braccetto: tra le opzioni di condivisione di un nuovo post potrebbe presto essere aggiunto un interruttore che abilita la condivisione contemporanea (cross-post) dei post sulle due piattaforme del gruppo Meta.

Nuovi strumenti “Pop-mode” e “Shot” per la creazione di contenuti

La fotocamera interna all’app di Instagram potrebbe presto guadagnare due nuovi strumenti il cui scopo non è ancora ben chiaro. Il primo, chiamato Pop-mode (immaginiamo verrà reso in Modalità Pop), dovrebbe essere aggiunto al menu di strumenti “Crea” disponibili durante la creazione di storie; non è chiaro a cosa serva.

Il secondo, chiamato Shot, dovrebbe affiancare Post, Storie, Reel e In diretta tra i contenuti pubblicabili all’interno dell’app. Sebbene il suo scopo non sia ancora noto, potrebbe anche solo essere una modalità di scatto dedicata alla creazione di post, utile per semplificare il processo cattura di immagini da condividere come post (allo stato attuale, per fare ciò bisogna accedere alla modalità di creazione Post e selezionare l’icona della fotocamera).

Creare un adesivo con ritaglio da un video, mantenendo l’audio

Un’altra delle novità che potrebbe presto arrivare su Instagram è la possibilità di mantenere l’audio (attualmente ciò non è possibile) quando si crea un adesivo con ritaglio da un video (cosa che invece è già possibile fare).

Nuova opzione “Spins” per i Reel

Tra le opzioni di condivisione di un nuovo Reel potrebbe presto essere aggiunta l’opzione Spins che se attivata, secondo quanto riportato nella descrizione, “consente alle persone di cambiare l’audio o il testo nel tuo Reel“; sebbene non sia ancora chiaro l’esatto funzionamento, dovrebbe configurarsi come un nuovo strumento destinato ai creatori di contenuti per il miglioramento dell’audience.

Uscire “silenziosamente” da una chat di gruppo

All’interno della sezione dedicata alla messaggistica, Instagram potrebbe presto guadagnare una funzionalità già disponibile su WhatsApp, altra popolare app del gruppo Meta: parliamo dell’uscita silenziosa dalle chat di gruppo, già disponibile sull’app di messaggistica da un anno e mezzo e ora pronta a sbarcare anche sulla sezione DM del social network.

Nuovo design per il selettore del tema per una chat

Da un po’ di tempo ormai è possibile cambiare il tema (sfondo e colori) all’interno di una chat nella sezione DM di Instagram: sembra che, in futuro, il selettore del tema potrebbe essere ridisegnato, passando da un design a elenco a un design a griglia.

Gli eventi non saranno più disponibili su Instagram a breve

La funzionalità “Promemoria“, per tanto tempo in fase di sviluppo e solo di recente effettivamente implementata all’interno dell’app (disponibile per i soli account per professionisti), verrà rimossa il 19 marzo 2024.

