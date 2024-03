Instagram è senza ombra di dubbio uno dei social network più popolari a livello globale, ma ciò non scoraggia il team di sviluppatori dedicato dal perseguire il costante miglioramento della piattaforma; negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto come il servizio stia testando alcune novità “prese in prestito” dalla concorrenza, nello specifico da Snapchat e da Threads.

Ciò però vale anche al contrario, Threads per esempio, la recente piattaforma social di proprietà di Meta nata nel tentativo di soppiantare X (ex Twitter), sembra stia lavorando dietro le quinte per implementare una funzionalità attualmente mancante che arriva direttamente da Instagram, ovvero i messaggi Direct. Proprio in questo frangente, l’ultimo update di Instagram porta con sé una serie di novità proprio per i messaggi Direct; diamo un’occhiata insieme.

Instagram introduce una serie di novità per i messaggi Direct

I messaggi Direct di Instagram rappresentano in buona sostanza il sistema di messaggistica diretta dell’app, funzionalità che consente agli utenti di scambiarsi tra loro messaggi privati; nelle ultime ore, l’azienda ha annunciato la disponibilità di una serie di novità per la funzionalità in questione.

Instagram introduce la modifica dei messaggi Direct

Può capitare a tutti di sbagliare, commettere un errore durante la scrittura di un testo è più che normale soprattutto se si è mossi dalla fretta, per questo motivo Instagram ha deciso di introdurre la possibilità di modificare i messaggi fino a 15 minuti dopo l’invio.

Per poter procedere con la modifica di un messaggio, sarà sufficiente premere a lungo su di esso e scegliere l’opzione “modifica” nell’apposito menù.

Spostare una chat nella parte superiore della posta in arrivo

Tutti abbiamo dei contatti, amici o familiari, con cui comunichiamo di più: per venire incontro agli utenti Instagram introduce la possibilità di spostare una chat nella parte superiore della posta in arrivo.

Per spostare una chat nella parte superiore basterà scorrere quest’ultima verso sinistra, oppure effettuare una pressione prolungata su di essa e scegliere l’opzione “appunta“; l’utente avrà ovviamente facoltà di sbloccare una chat in qualsiasi momento.

È ora possibile disattivare la conferma di lettura dei messaggi Direct in Instagram

Questa funzionalità era già stata anticipata a novembre dello scorso anno, con lo scopo di aumentare la privacy degli utenti Instagram consente ora di disattivare la conferma di lettura nei messaggi Direct.

Per usufruire della nuova funzionalità offerta dall’app sarà sufficiente recarsi nelle Impostazioni dell’account, scegliere Messaggi e risposte alle storie, poi Mostra conferme di lettura e scegliere se attivare o disattivare la funzionalità.

Instagram vi lascia salvare gli adesivi preferiti per un utilizzo più comodo

Diversi utenti sono soliti utilizzare gli adesivi come risposta rapida nei messaggi Direct di Instagram, ognuno ha le proprie preferenze in merito, motivo per cui l’app offre ora la possibilità di salvare gli adesivi preferiti nei messaggi diretti per un accesso più facile: è sufficiente premere a lungo sull’adesivo che si desidera salvare per ritrovarlo nella parte superiore della schermata al bisogno.

Per rispondere ad un messaggio, tenendo premuto su di esso, l’app offre tutta una serie di opzioni tra cui adesivi, GIF, video, foto e messaggi vocali.

Nuovi temi per la personalizzazione delle chat

Instagram vuole che vi sentiate maggiormente a vostro agio nell’utilizzo della sua applicazione, motivo per cui ha deciso di offrire una maggiore possibilità di personalizzazione delle chat grazie ai temi; cliccando sul nome della chat e scegliendo l’opzione temi l’utente avrà a disposizione una serie di temi rinnovati tra cui Amore (presto animato), Lollipop, Avatar: The Last Airbender e molti altri.

Come aggiornare l’app di Instagram

Qualora foste interessati a beneficiare di tutte le novità introdotte da Instagram grazie al costante supporto software, non vi resta che procedere con il download dell’ultimo aggiornamento disponibile direttamente dal Google Play Store, utilizzando il badge sottostante.

