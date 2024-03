Il team di sviluppatori di Threads by Instagram ha deciso che la fase di test di una nuova ed attesa funzionalità è terminato e che, pertanto, è possibile implementarla per tutti gli utenti: ci riferiamo alla possibilità di salvare le bozze dei propri post.

Dopo un paio di settimane di test, condotti con una ristretta cerchia di utenti, gli sviluppatori ritengono di avere ottimizzato questa funzionalità, pronta per essere messa a disposizione di tutti gli altri.

Una comoda nuova funzionalità sbarca su Threads

La nuova funzionalità consente agli utenti di salvare i propri post come bozze e di riprenderli in un secondo momento, rendendo più semplice la pianificazione e la cura dei contenuti da pubblicare sulla piattaforma.

Per salvare una bozza, è sufficiente scorrere verso il basso o toccare “Annulla” e quindi “Salva bozza” su un post che si sta scrivendo mentre per rivedere la bozza in un secondo momento basta toccare l’icona di composizione. Inoltre, è possibile tenere pressato a lungo il pulsante Scrivi per pubblicare qualcosa di nuovo senza cancellare la bozza.

C’è da tenere presente che al momento vi è il limite di una bozza per utente e non è possibile salvare una bozza in una risposta.

Post by @threads View on Threads

Oltre alle bozze, Threads sta ufficialmente lanciando anche la possibilità di scattare una foto direttamente dall’applicazione: ciò sarà possibile toccando il pulsante Scrivi e quindi la nuova icona della fotocamera.

In sostanza, il team di sviluppatori di Threads by Instagram continua ad ascoltare il feedback degli utenti e ad apportare miglioramenti in base alle loro preferenze.

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili dell’app Threads per Android, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: Facebook sta testando la possibilità di pubblicare anche su Threads