Nonostante l’enorme successo a livello globale, il team di sviluppatori di Instagram continua a lavorare al miglioramento di questo popolare social network, provando di tanto in tanto ad introdurre delle nuove funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza più ricca.

E nelle scorse ore è emersa una delle nuove funzioni a cui il team di questa piattaforma social sta lavorando, una novità che sembra avere le carte in regola per conquistare tanti utenti: ci riferiamo alla possibilità di inviare dei file.

Una nuova comoda funzione potrebbe presto arrivare su Instagram

Ad avere scovato tale nuova funzionalità è stato il popolare leaker Alessandro Paluzzi, che su X ha anche condiviso la seguente immagine, fornendoci così una sorta di anteprima di quella che dovrebbe essere la sua interfaccia:

Il leaker ha anche precisato che questa novità non dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti ma riservata soltanto a quelli che possono fare affidamento su un account business.

In pratica, almeno per il momento, questa nuova funzionalità pare sia stata pensata per consentire alle aziende di avere un modo nuovo e molto comodo per inviare dei documenti (o altri file, come ad esempio delle presentazioni) ai propri clienti, il tutto senza la necessità di abbandonare il social network e ricorrere ad altri servizi, trasformando Instagram in una piattaforma ancora più versatile e utile in ambito lavorativo.

Stando a quanto si apprende dall’immagine, questa nuova funzione sarà accessibile attraverso il tasto “+” nella barra della chat (ma potrebbe essere disponibile anche in altre posizioni) mentre non vi sono informazioni sui tipi di file e sui limiti di dimensione (ma è probabile che vi saranno, in modo da garantire un elevato livello di fluidità).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire quando tale novità sarà effettivamente disponibile.

