Se avete puntato OnePlus 12 e state aspettando l’occasione giusta, questo potrebbe essere il momento di cui approfittare: lo smartphone Android viene infatti proposto in offerta su Amazon nella versione di punta, quella da 16-512 GB, disponibile a un prezzo inferiore rispetto a quella da 12-256 GB.

OnePlus 12 16-512 GB in offerta su Amazon

OnePlus 12 ha fatto il suo debutto in Cina a inizio dicembre, ma sul mercato italiano abbiamo dovuto aspettare qualche settimana in più, fino al 23 gennaio 2024. Lo smartphone è arrivato da noi per la prima volta in compagnia del fratello OnePlus 12R, che si posiziona su un gradino più in basso.

Se state puntando al top della gamma OnePlus, allora fareste bene a dare uno sguardo all’offerta Amazon di oggi. Tra i punti di forza di OnePlus 12 abbiamo l’ampio display AMOLED da 6,82 pollici a risoluzione QHD+ con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz e lettore d’impronte integrato, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ossia l’ammiraglia dei chipset del produttore californiano: al suo fianco ci sono 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0 (nella versione in promozione).

Quattro i sensori fotografici integrati in tutto: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare IMX581 da 48 MP e teleobiettivo da 64 MP OV64B con zoom ottico 3x, mentre frontalmente una fotocamera singola da 32 MP. Completa la connettività, con 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS e porta USB Type-C. Presente una certificazione IP65 contro acqua e polvere. La batteria è da 5400 mAh e supporta la ricarica rapida da 100 W (con cavo) e la ricarica wireless da 50 W. Lo smartphone è uscito con Android 14 e OxygenOS 14, con la promessa di almeno quattro aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza.

OnePlus 12 è arrivato in Italia al prezzo consigliato di 969 euro (12-256 GB) e 1099 euro (16-512 GB), ma in queste ore quest’ultima versione scende sotto la prima: è infatti disponibile in offerta su Amazon a 953,49 euro nella colorazione Silky Black, con consegna inclusa (in un giorno per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati potete seguire il link qui in basso, mentre in fondo (e qui sopra) potete trovare la nostra recensione per fugare eventuali dubbi.

Acquista OnePlus 12 16-512 GB in offerta

