Unieuro torna a scontare Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro, questa volta online: dopo l’iniziativa valida esclusivamente nei negozi fino al 10 marzo, sullo shop online della catena è ora possibile approfittare delle offerte riguardanti i due smartphone Android di Big G, con tanto di coupon da 100 euro. Vediamo come acquistare i dispositivi in promozione.

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro a super prezzi da Unieuro con coupon da 100 euro

I Google Days sono stati disponibili nei punti vendita Unieuro fino a ieri, 10 marzo 2024, mentre da oggi gli sconti più interessanti si spostano sullo shop online della catena (ma solo per poche ore). Stiamo parlando delle offerte per Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, i più recenti smartphone dalla gamma della casa di Mountain View.

Google Pixel 8 è il più compatto (e meno costoso) dei due modelli e mette a disposizione uno schermo OLED da 6,2 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, vetro Gorilla Glass Victus e lettore d’impronte digitali integrato. Il SoC è il Tensor G3 ed è supportato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna UFS 3.1. A livello fotografico offre tre sensori: sul retro è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 10,5 MP integrata attraverso un piccolo foro nel display.

Non mancano naturalmente connettività 5G dual-SIM (Nano SIM + eSIM), Wi-Fi 7, NFC, GPS, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C 3.2. A disposizione anche certificazione IP68 contro acqua e polvere e altoparlanti stereo. La batteria è da 4575 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 27 W, la ricarica wireless a 18 W e la ricarica wireless inversa.

Google Pixel 8 Pro condivide diverse specifiche col fratello minore, ma si distingue nello schermo, in questo caso un OLED LTPO da 6,7 pollici a risoluzione QHD+ con Gorilla Glass Victus 2, e nelle fotocamere posteriori: a bordo troviamo infatti non solo un sensore principale da 50 MP, ma anche un sensore ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo periscopico da 48 MP (con OIS). Anche la batteria cambia: stavolta è da 5050 mAh, con ricarica rapida cablata a 30 W e ricarica wireless a 23 W.

Entrambi gli smartphone hanno debuttato con Android 14 e offrono un supporto software da record. Google promette infatti 7 anni di aggiornamenti, grazie ai quali il dispositivo arriverà fino ad Android 21. Qualche settimana fa è arrivata la prima Developer Preview di Android 15 (la seconda dovrebbe arrivare a momenti).

Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro sono stati lanciati a 799 euro e 1099 euro e sono disponibili sul sito Unieuro al prezzo di rispettivamente 699 euro e 949 euro, ma grazie al coupon PIXEL100 potete portarveli a casa con un ulteriore sconto di 100 euro. Potete dunque acquistare i due smartphone Android a 599 euro e 849 euro, con spedizione gratuita (non è invece previsto il ritiro in negozio). Per ottenere lo sconto dovete digitare PIXEL100 all’interno del campo dedicato (“Ho un codice coupon”, dopo aver aggiunto il prodotto desiderato al carrello). Se siete interessati vi consigliamo di non tentennare troppo, visto che la promozione è valida solo oggi e domani (11 e 12 marzo 2024) o fino a esaurimento scorte. Vi lasciamo ai link per procedere all’acquisto, mentre in fondo potete consultare le nostre recensioni per eventuali dubbi.

Leggi anche: Recensione Google Pixel 8 | Recensione Google Pixel 8 Pro