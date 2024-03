Unieuro lancia quest’oggi due promozioni, una valida solamente nei punti vendita e una accessibile anche sullo shop online: stiamo parlando dei Google Days, che mettono a disposizione diverse offerte sui prodotti della casa di Mountain View, e del volantino “Marzo ti sorprende a tasso zero“, ricco di proposte tech per tutti i gusti. Andiamo a scoprire insieme le occasioni più interessanti di entrambe le iniziative.

Da Unieuro sono arrivate le offerte dei Google Days

I Google Days sono disponibili nei negozi Unieuro dal 1° al 10 marzo 2024 e sono riservati ai clienti dotati di tessera Unieuro Club (sottoscrivibile anche al momento e in modo gratuito). Consentono di acquistare i prodotti dell’ecosistema Google a prezzi scontati, dagli smartphone alle cuffie della gamma Pixel, fino agli smartwatch targati Fitbit e ai prodotti per la smart home della linea Nest.

Tra le offerte più interessanti indicate all’interno del volantino possiamo in particolare segnalarvi quelle relative ai più recenti smartphone Android della gamma Pixel: nei negozi Unieuro potete infatti acquistare Google Pixel 8 128 GB a 599 euro e Google Pixel 8 Pro 128 GB a 849 euro. In questo momento, sullo stesso sito Unieuro sono acquistabili a 100 euro in più.

Per scoprire tutte le offerte dei Google Days di Unieuro potete consultare il volantino a questo link oppure recarvi direttamente nei punti vendita della catena.

Al via anche le offerte del volantino di marzo, ricco di sconti Android

Se non avete un negozio Unieuro nei dintorni oppure state cercando altri prodotti al di fuori dell’ecosistema Google, sappiate che Unieuro propone anche le offerte del volantino “Marzo ti sorprende a tasso zero“. Questo sono valide fino al 14 marzo 2024 e includono tante proposte sugli smartphone Android e non solo, con la possibilità di approfittare del pagamento in 10 rate mensili a tasso zero.

In particolare, vi segnaliamo la presenza dei seguenti smartphone Android:

Tra i tablet Android abbiamo invece:

Queste erano solo alcune delle offerte Unieuro disponibili online e nei negozi aderenti. Se volete scoprirle tutte potete sfogliare il volantino completo oppure seguire il link qui in basso. Avete già adocchiato qualche prodotto di vostro interesse?

Tutte le offerte del volantino Unieuro

