Google Maps è uno strumento utile per trovare e raggiungere una destinazione, tuttavia ancora oggi può risultare difficile trovare l’ingresso degli edifici più grandi.

In quest’ottica Google sta sperimentando una nuova funzionalità che evidenzia l’ingresso, o gli ingressi, di strutture di grandi dimensioni come hotel, centri commerciali, ipermercati, fiere, ecc.

Gli ingressi vengono visualizzati tramite dei simboli in corrispondenza dell’entrata, ma solo quando un edificio viene selezionato sulla mappa e ingrandito a sufficienza.

Questa novità è stata individuata su alcuni dispositivi Google Pixel 7a che eseguono la versione 11.17.0101 di Google Maps, la quale mostra inoltre le attività commerciali e gli edifici nel colore rosso per differenziarli dai luoghi circostanti.

La nuova funzionalità potrebbe essere un ampliamento di quanto fatto dal team di Google Maps per i trasporti pubblici che recentemente hanno iniziato a mostrare le uscite e gli ingressi delle stazioni.

Al momento la funzionalità sembra essere parte di test limitato, poiché è disponibile solo per alcuni edifici e in alcuni paesi nel mondo tra cui New York, Las Vegas, San Francisco e Berlino, inoltre per alcuni luoghi gli ingressi e le uscite non vengono mostrati nel punto giusto, più che altro negli edifici meno grandi.

Pertanto potrebbe essere necessario ancora del tempo prima di vedere gli indicatori degli ingressi negli edifici sui nostri smartphone.

