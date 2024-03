Google Maps è da anni l’app di navigazione più apprezzata e utilizzata dagli utenti. Secondo un recente rapporto di Gitnux, nel 2023 il 67% degli utenti l’ha scelta regolarmente per ricevere supporto e indicazioni durante i propri viaggi, sfruttando la sua incredibile mappatura di oltre 220 nazioni e l’interfaccia user friendly. Il futuro dell’app, però, sembra nascondere delle sorprese che potrebbero renderla ancora più accattivante, in un’esperienza che ricorda quella di un videogioco.

Google ha grandi piani per Immersive View

Google non ha mai nascosto le sue ambizioni per Google Maps. L’obiettivo è quello di rendere l’app non solo uno strumento per la navigazione, ma una piattaforma per l’esplorazione del mondo in modi sempre più realistici e coinvolgenti. La funzione “Immersive View” rappresenta il primo passo verso questo futuro animato. Questa sezione dell’app utilizza l’intelligenza artificiale per unire miliardi di immagini di Street View in un unico modello 3D del mondo, offrendo agli utenti una prospettiva completamente nuova sulle destinazioni.

Una caratteristica distintiva di Immersive View rispetto a Live View è la sua capacità di “vedere nel futuro”. Toccando l’icona Tempo e Meteo in basso, gli utenti possono vedere come appare una località in diversi momenti della giornata o in varie condizioni meteorologiche. Scorrendo a sinistra e a destra sul cursore in basso si può invece vedere come il paesaggio cambia con il variare delle condizioni atmosferiche anche nei giorni seguenti.

A partire da novembre 2023, la funzione è disponibile sia per la guida che per la camminata e il ciclismo, ma solo in alcune città selezionate. Una volta cercato il nome di una località delle città disponibili, sulla prima foto apparirà subito la dicitura “Immersive View”. Selezionandola, su Maps si avvierà una schermata che assomiglia in tutto e per tutto a quella di un videogioco, con la possibilità di navigare per la città attraverso un modello 3D.

Informazioni chiave in tempo reale

I piani di Google per l’app Maps non si fermano al solo aspetto visivo. Recentemente sono stati rivelati alcuni brevetti che suggeriscono l’intenzione di incorporare in Immersive View animazioni di nuvole, condizioni meteorologiche e flussi di traffico in tempo reale. Oltre che per migliorare l’esperienza visiva, queste animazioni sono pensate per fornire informazioni utili come la densità del traffico o le condizioni meteorologiche in una determinata area. Oltre a questo, sembra che l’azienda stia lavorando per aggiungere viste immersive a oltre 500 luoghi di interesse in tutto il mondo.

Immersive View trasforma quindi Google Maps in qualcosa che ricorda più un videogioco che non un’app di navigazione tradizionale. Prima di uscire di casa si potrà, ad esempio, visualizzare quanto è affollato un centro città in un sabato pomeriggio di bel tempo, oppure controllare la situazione dei parcheggi prima di uscire di casa. Se implementate al meglio, queste novità avranno sicuramente implicazioni positive per la gestione delle emergenze, la pianificazione urbana e il turismo.