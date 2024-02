Torniamo ad occuparci di Google Pixel Fold 2, attesa seconda generazione dello smartphone pieghevole del colosso di Mountain View.

Nelle scorse ore in Rete sono stati pubblicati un video e alcune immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il suo design (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco come dovrebbe essere Google Pixel Fold 2

Le immagini e il video in questione, realizzati da OnLeaks, ci mostrano lo smartphone pieghevole nella colorazione grigia scura, che Google dovrebbe lanciare sul mercato con il nome di Charcoal.

Iniziamo proprio dal video, che ci permette di osservare l’ampio display interno (dovrebbe avere una diagonale da 7,9 pollici) e lo schermo esterno (dovrebbe avere una diagonale da 6,4 pollici), i vari elementi presenti nella cornice laterale (come gli altoparlanti e la porta USB Type-C) e il comparto fotografico principale:

Stando a tali contenuti, Google Pixel Fold 2 dovrebbe presentare una fotocamera per i selfie integrata nello schermo esterno in un foro in alto al centro mentre il comparto fotografico posteriore dovrebbe essere inserito in un modulo di forma rettangolare (con tre sensori suddivisi in due ritagli a forma di pillola). Vengono confermate, pertanto, le anticipazioni dei giorni scorsi su questa modifica di design rispetto alla precedente generazione.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche principali, stando alle indiscrezioni che si sono succedute sino a questo momento, Google Pixel Fold 2 dovrebbe essere animato da un processore Google Tensor G4 e dovrebbe poter fare affidamento su fino a 16 GB di RAM (LPDDR5) e fino a 256 GB di memoria di archiviazione (con standard UFS 4.0).

Dal punto di vista software, lo smartphone sul mercato arriverà con a bordo Android 14 e dovrebbe vantare sette anni di aggiornamenti garantiti (come la serie Google Pixel 8).

Per il suo lancio ci sarà da avere pazienza sino al Google I/O 2024, in programma per la fine di giugno.