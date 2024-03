Tra gli smartphone in arrivo nel corso delle prossime settimane vi sono anche Realme GT Neo6 e OnePlus Ace 3V, protagonisti nelle scorse ore di nuove indiscrezioni.

Le ultime sulla serie Realme GT Neo6

Stando alle ultime diniscrezioni provenienti dal popolare leaker Digital Chat Station, per la serie Realme GT Neo6 il produttore asiatico avrebbe deciso di usare un processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (SM7675) e un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635), sebbene non dovrebbero essere loro a fare esordire tali CPU.

Tra le altre caratteristiche di questi telefoni di Realme non dovrebbero mancare uno schermo OLED con risoluzione 1.5K, una batteria con supporto alla ricarica rapida a 100 W e un prezzo di partenza in Cina pari a 1.999 yuan (circa 250 euro al cambio).

Di recente nel database di GeekBench è apparso un device con nome Realme RMX3851 e potrebbe trattarsi proprio di Realme GT Neo6:

Dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, questo misterioso device può contare su 16 GB di RAM e Android 14. Per quanto riguarda i risultati ottenuti, lo smartphone è riuscito ad ottenere 1.638 in single core e 3.991 punti in multi core.

Il lancio ufficiale della serie Realme GT Neo6 dovrebbe essere in programma nel mese di marzo. Ancora un po’ di pazienza.

Anche OnePlus Ace 3V avrà il Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3

OnePlus si prepara a lanciare un nuovo modello di fascia media: stiamo parlando di OnePlus Ace 3V, smartphone che dovrebbe arrivare nel corso di questo mese con uno schermo con risoluzione 1.5K e il processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3.

Per quanto riguarda la CPU, il nuovo smartphone di OnePlus dovrebbe essere il primo ad arrivare sul mercato con a bordo il nuovo chip di Qualcomm, battendo così la concorrenza.

Tra le altre caratteristiche di OnePlus Ace 3V non dovrebbe mancare una batteria da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 W. Staremo a vedere.