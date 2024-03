Gli ultimi Pixel di Google hanno raccolto tantissimi consensi — Google Pixel 8 è stato persino premiato come smartphone dell’anno — ma, sebbene il 2023 sia stato complessivamente un anno d’oro dal punto di vista delle vendite, nel Q4 si è registrato un calo nelle spedizioni di chip Tensor. Il tutto mentre MediaTek ha concluso lo scorso anno in trionfo, legando una grossa fetta dei suoi successi al connubio con Samsung.

Il Q4 2023 nei numeri dei chipset: MediaTek vola

Il 2023 si è concluso da qualche mese, ecco che allora un nuovo report di Canalys ne ha analizzato l’ultimo trimestre prendendo in esame le spedizioni dei chipset per stilare la lista dei buoni e dei cattivi.

Lo scorso anno è stato ricco di soddisfazioni per MediaTek, che — forte di una crescita delle spezioni nell’ordine del 21% su base annua — è riuscita a spedire 117 milioni di unità, guardando tutti i concorrenti dall’alto. Guardando agli OEM, sono stati in particolare due i partner più importanti di MediaTek: Samsung, col 22% sul totale delle spedizioni, e Xiaomi, col 20%.

Sul secondo gradino del podio troviamo Apple, coi suoi 78 milioni di unità spedite che rappresentano una crescita YoY del 7%. Qualcomm, coi suoi 69 milioni di chip spediti, deve accontentarsi del terzo posto, con una crescita risicata dell’1%. Se Unisoc ha spedito il 24% di chip in più rispetto all’anno prima (27 milioni in totale), gli HiSilicon di Huawei sono balzati da una cifra prossima allo zero a ben 7 milioni. In rosso Samsung e Google: il produttore sudocoreano ha quasi dimezzato le spedizioni (-48%), fermandosi a soli 13 milioni, mentre Big G ha spedito 3 milioni di Tensor, facendo peggio dell’anno prima del 4%.

La seconda parte del grafico di Canalys esamina i ricavi ed esibisce un primato indiscusso di Apple (+20%), seguita da Qualcomm (-2%) e MediaTek (+22%). Impressionanti i numeri di Google, pari quasi alla metà di quelli di Samsung.

A proposito dei Google Pixel — al seguente link potete recuperare la nostra riprova di Google Pixel 8 Pro —, i 3 milioni di chip spediti nel Q4 portano il totale dell’anno a quota 10 milioni, col grosso delle spedizioni che — diversamente dal solito — non si è concentrato nell’ultimo trimestre dell’anno.

